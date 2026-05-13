Paukenschlag: Oberliga-Meistertrainer verlässt Regionalliga-Aufsteiger

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Der RSV Eintracht 1949 kommt trotz der aktuellen sportlichen Euphorie nicht zur Ruhe. Wie der vorzeitige Meister der NOFV-Oberliga Süd in einer Pressemitteilung bekannt gab, wird das Trainerteam den Verein mit dem Ende der Spielzeit verlassen. Der Abschied erfolgt „auf eigenen Wunsch“ und markiert das Ende einer Ära, die den Klub bis in die Regionalliga Nordost geführt hat.

Es ist eine Nachricht, die die Fußballregion erschüttert: Kurz vor dem Ende der laufenden Saison platzt die Meldung vom Ende der Zusammenarbeit. Mit Patrick Hinze und Jörg Miekley verabschieden sich zwei Namen, die laut Vereinsangaben „die erfolgreichsten Jahre der Vereinsgeschichte entscheidend mitgeprägt haben“. Es ist ein Abgang auf dem absoluten sportlichen Höhepunkt der Vereinschronik.

Die Chronik einer beispiellosen Erfolgsserie

Die Bilanz der beiden Trainer ist beeindruckend und liest sich wie eine lückenlose Erfolgsgeschichte. Insgesamt feierten sie gemeinsam fünf Titel, davon allein vier mit der ersten Herrenmannschaft. Der Weg führte über die Meisterschaft in der Landesliga 2019 und der Brandenburgliga 2020 bis hin zum Gewinn des Landespokal im Jahr 2025. Letzterer bedeutete zugleich die Teilnahme am DFB Pokal 2025. Gekrönt wurde dieser Weg nun durch den Titel als Oberliga-Meister 2026. „Diese Erfolge habt ihr gemeinsam auf der Trainerbank gefeiert und damit Vereinsgeschichte geschrieben“, heißt es in der Mitteilung des Klubs.

Patrick Hinze: Ein Jahrzehnt an der Spitze

Besonders die personelle Kontinuität von Patrick Hinze sticht hervor. Seit 15 Jahren ist er im Verein aktiv, davon zehn Jahre bei der ersten Herrenmannschaft. Mit über 250 Spielen an der Seitenlinie war er die prägende Figur des sportlichen Aufstiegs. Der Verein dankt ihm ausdrücklich für seine Zeit und für einen „Einsatz, wie ihn nur wenige gezeigt haben“, sowie für alles, was er bei der Eintracht bewegt hat.

Jörg Miekley: Mentor, Co-Trainer und Sponsor

Nicht weniger schmerzhaft ist der Verlust von Jörg Miekley. Seine Verbindung zum Verein reicht noch tiefer: 25 Jahre war er Teil der Eintracht, errang neun Titel und stand bei über 750 Spielen an der Seitenlinie. Miekley wirkte dabei nicht nur als Co-Trainer und Sponsor, sondern galt als einer der größten Unterstützer im Männer- und Jugendbereich. Der RSV Eintracht 1949 würdigt dieses außergewöhnliche Engagement zum Abschied als eine tragende Säule der vergangenen zweieinhalb Jahrzehnte.