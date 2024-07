RPS-Oberligist setzt sich gegen NLZ-Team durch

Der SV Auersmacher setzte am Mittwoch seine Siegesserie in der Vorbereitung auf die neue Oberliga-Runde fort. Das Team von Trainer Stephan Otte setzte sich auf dem heimischen Kunstrasenplatz gegen das demnächst in der NLZ-Liga startende U19-Team des 1. FC Saarbrücken mit 3:1 (3:0) durch. Die drei Treffer der Gastgeber fielen vor der Pause. Niclas Judith brachte sein Team in der 15. Minute in Führung, Lars Birster erhöhte nach 32 Minuten, ehe Felix Laufer in der 42. Minute den Zwischenstand besorgte. Arthur Dos Santos Reis konnte in der 84. Minute das Ergebnis für die Gäste etwas erträglicher gestalten. Der SV Auersmacher trifft nun am Dienstag, 16. Juli im Rahmen eines Turnieres auf dem Kunstrasenplatz in Quierschied um 19.15 Uhr auf den Schröder-Saarlandligisten SV Saar 05 Jugend. Für die U19 des 1. FC Saarbrücken steht am Sonntag, 4. August (11 Uhr) das erste Spiel in der NLZ-Liga auf dem Terminplan. Die Mannschaft von Trainer Salvatore D'Andrea bestreitet dann das Auswärtsspiel beim SC Freiburg.