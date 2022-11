Rottendorf beendet historische Negativserie

Nach einer historischen Durststrecke gelang dem TSV im Heimspiel gegen Schwebenried der erste und lang ersehnte Dreier nach 14 sieglosen Wochen.

Das Lazarett der Mannschaft lichtete sich bereits in den vergangenen Begegnungen und war zuletzt schon ausschlaggebend für eine Leistungssteigerung, die jedoch noch nichts Zählbares einbrachte. Im Heimspiel gegen den Tabellendritten konnten sowohl Jannik Fischer als auch Nico Schubert, nach wochenlanger Verletzungspause, erstmals wieder von Beginn an mitwirken und das machte sich im Offensivspiel deutlich bemerkbar. Besonders die Rückkehr des Spielführers sollte an diesem Tag entscheidend sein, denn der Kapitän sorgte immer wieder für Gefahr im Angriff und avancierte mit dem Siegtreffer in der Schlussphase zum Matchwinner.

Bereits wenige Augenblicke nach Spielbeginn bot sich dem TSV eine Großchance zur Führung, doch nach Steilpass von seinem Bruder Moritz, scheiterte Nico Schubert im Sechzehner am Gäste-Keeper. Auch in der Folge versteckten sich die Hausherren keineswegs und kamen immer wieder gefährlich an den gegnerischen Strafraum. Schwebenried wirkte besonders in der Anfangsphase ein wenig überrascht von der mutigen und zielstrebigen Spielweise der Rottendorfer und brauchte eine Weile, um in die Partie zu finden. Lediglich ein strammer Freistoß der DJK aus rund 30 Metern sorgte in dieser Phase für Gefahr, doch Peter Trappschuh konnte den unangenehm flatternden Ball abwehren (13. Min). Auf der Gegenseite war es erneut Nico Schubert, der an der Führung schnupperte. Wieder bedient von seinem Bruder Moritz, diesmal mit einem feinen Querpass an den Fünfmeterraum, traf der Kapitän mit der Direktabnahme knapp über den Kasten (19. Min). Schwebenried hatte weiterhin alle Mühe der Favoritenrolle gerecht zu werden und fand selbst kaum eine Lücke in der disziplinierten Abwehrkette des TSV. Nach einer knappen halben Stunde erreichte ein Steckpass sein Ziel am Fünfmeterraum, doch der Angreifer der DJK verfehlte den Kasten aus der Drehung deutlich. Das sollte im ersten Durchgang die einzig nennenswerte Gelegenheit der Gäste aus dem Spiel heraus bleiben. Die Gastgeber hingegen drängten weiter auf die Führung und belohnten sich schließlich in der 31. Minute. Jannik Fischer setzte sich auf der rechten Außenbahn entschlossen durch und spielte die Kugel präzise in den Strafraum. Sein Zuspiel erreichte den völlig freistehenden Daniel Storandt am Elfmeterpunkt, der die Ruhe bewahrte und nach kurzer Ballannahme mit einem Flachschuss rechts am Keeper vorbei zum umjubelten 1:0 traf. Im Anschluss verteidigte der TSV den Vorsprung gekonnt bis zur Pause und beschäftigte seinen Gegner auch weiterhin in dessen Hälfte, ohne dabei zu weiteren Möglichkeiten zu kommen.