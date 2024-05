Rotenburg trifft wieder, aber verliert trotzdem

Nach über 300 Minuten durfte sich der Rotenburger SV wieder an einem Tor erfreuen. Die hart erarbeitete Führung gegen den TuS Bersenbrück konnte er allerdings nicht in Zählbares ummünzen.

In den vergangenen drei Partien musste der RSV drei herbe Niederlagen einstecken mit insgesamt 0:14-Toren. Im Vergleich dazu präsentierte er sich im Duell mit dem Tabellenzweiten stark verbessert. Die Belohnung erfolgte nach 26 Minuten durch Lamine Diop, der per Kopf infolge einer Flank von Lucas Chwolka vollendete. Die 303 Minuten andauernde Torlosigkeit fand damit ein Ende. Kurz darauf netzte Diop erneut ein, doch das Schiedsrichtergespann erkannte eine Abseitsstellung. Stattdessen stand es zur Pause 1:1. Es lief bereits die Nachspielzeit, als Markus Lührmann ausglich. Keine 180 Sekunden nach dem Seitenwechsel erwischte Michel Eickschläger RSV-Schlussmann Jasin Jashari auf dem falschen Fuß - 1:2. Die Gastgeber stemmten sich trotz des unglücklichen Spielverlaufs vehement gegen die Niederlage, mussten in der Schlussphase aber noch das 1:3 durch Lührmann hinnehmen.