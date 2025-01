Rot-Weiß Venn plant Neuanfang ohne Trainer Bongarz

Entscheidung für Bongarz legitim

„Zum Jahresanfang hat mir der Verein mitgeteilt, dass es im Sommer einen Neuanfang geben soll. Das ist völlig legitim aufgrund der sportlichen Situation. In den vergangenen zwölf Monaten hatte ich selbst zweimal den Gedanken, aufzuhören. Daher war für mich der Punkt erreicht, wo diese Entscheidung für mich passt. Es war eine schöne und intensive Zeit, die ich nicht missen möchte“, sagt Bongarz unserer Redaktion. Bongarz übernahm 2018 die Trainerstelle in Venn und stieg im ersten Jahr mit der Mannschaft in die Kreisliga A auf. Seitdem hielt er den Verein trotz regelmäßiger Abgänge von Leistungsträgern stets die Spielklasse, im Vorjahr unter anderem am letzten Spieltag.