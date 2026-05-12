Rot-Weiß Oberhausen verlängert mit wichtigem Leistungsträger

Burinyuy Nyuydine hat bei RWO verlängert. – Foto: Boris Hempel

Die Kaderplanung bei Rot-Weiß Oberhausen läuft auf Hochtouren. Nachdem die Verantwortlichen inzwischen auch über die Liga-Zugehörigkeit in der kommenden Spielzeit Gewissheit haben, werden Nägel mit Köpfen gemacht. Am Dienstag hat der Verein die Vertragsverlängerung von Burinyuy Nyuydine verkündet.

Der Offensivmann war vor der Saison von den Sportfreunden Lotte an die Lindner Straße gewechselt. Im Dress von RWO wurde er schnell zu einer festen Größe und überzeugte auf dem Platz. In bislang 33 absolvierten Partien erzielte er sechs Tore und legte weitere drei Treffer für seine Mitspieler auf. Ausgebildet wurde er unter anderem im Nachwuchs von Arminia Bielefeld, erste Schritte im Senioren-Bereich machte er bei der zweiten Mannschaft von Preußen Münster in der Oberliga Westfalen, ehe er zu Westfalia Herne wechselte. Im Sommer 2022 folgte der nächste Schritt nach Lotte, wo er sich zum Stammspieler in der Regionalliga West entwickelte.

"Buri verbindet Dynamik und Intensität, was für unseren Spielansatz extrem wertvoll ist. Er brauchte zu Saisonbeginn etwas Anlaufzeit, hat sich aber zu einem wichtigen Bestandteil unserer Offensive entwickelt. Wir sind überzeugt, dass er in der kommenden Saison nochmal einen Schritt nach vorne machen kann und dabei begleiten wir ihn sehr gerne", erklärt Dennis Lichtenwimmer-Concersano, der Sportliche Leiter der Rot-Weißen.