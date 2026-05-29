Rot-Weiss Essen sichert sich die Dienste eines Schlüsselspielers

RWE verpflichtet Franci Bouebari – Foto: Björn Kaisen

Rot-Weiss Essen geht die erste Schritte in der Kaderplanung für die kommende Drittliga-Saison. Nach einer überzeugenden Leih-Spielzeit wechselt Franci Bouebari nun fest an die Hafenstraße. Bouebari kommt vom SC Freiburg, für dessen U23 er bereits in der 3. Liga sowie Regionalliga Südwest auflief.

Nach der bitteren Relegations-Niederlage gegen die SpVgg Greuther Fürth hat Rot-Weiss Essen einige Spieler verabschieden müssen. Darunter sind absolute Leistungsträger wie Michael Schultz, Tobias Kraulich, Kaito Mizuta oder auch Kelsey Owusu.

Bei der ein oder anderen Personalentscheidung hat es bei RWE-Anhängern in Teilen zu Kopfschütteln geführt. Umso besser, dass der Vorstand um Marcus Steegmann nun einen Transfer verkünden konnte, der eigentlich als unwahrscheinlich galt. Steegmann über die Verpflichtung: „Wir freuen uns sehr über die feste Verpflichtung von Franci. Er bringt ein spannendes Profil mit und hat sich während seiner Leih-Saison bei uns sehr positiv entwickelt und bis zu seiner Verletzung als Stammspieler etabliert. Wir sehen weiterhin noch großes Potenzial in ihm, das wir in den kommenden Jahren gemeinsam weiterentwickeln möchten. Deshalb freuen wir uns, den gemeinsamen Weg nun dauerhaft fortzusetzen“, erklärt der 45-Jährige.