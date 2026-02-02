Rot-Weiss Essen muss mehrere Wochen auf Jakob Golz verzichten

Jakob Golz fehlt RWE für mehrere Wochen – Foto: Roland Schäfer | #inkogni

Extrem bittere Nachrichten zum Wochenstart für jeden Rot-Weiss-Essen-Fan. In der Partie gegen Wehen Wiesbaden lag Jakob Golz mehrere Minuten am Boden und musste behandelt werden – letztlich spielte der Essener Rückhalt die Partie zu Ende. Jetzt aber doch die bittere Gewissheit: Teilriss des Innenbandes im linken Knie.

Die Anfangsphase der Partie war vor allem durch zwei stabile Abwehrreihen geprägt. In den ersten 30 Minuten war es Ramien Safi auf Seiten der Essener, der kleinere Chancen kreierte. Dann ist es Marek Janssen (34.) der zusticht. Vorher unsichtbar in diesem Spiel, kann der Mann der Stunde eine Hereingabe von Michael Kostka in einer Rückwärtsbewegung in den Winkel köpfen. Noah Brdar im Kasten von Wehen Wiesbaden hat die Finger noch dran, kann bei diesem Kopfball aber nichts mehr ausrichten. Mit dieser 1:0-Führung geht es für die Mannschaften zum Pausentee.

Zuerst zum Sportlichen: Über weite Strecken der Partie hatte RWE die Fäden in der Hand, konnte sich zu seinem 119. Geburtstag nicht mit einem Dreier belohnen, denn vorne wurden die Chancen einfach nicht gnadenlos genutzt.

Der zweite Durchgang wirkte dann über weite Strecken so, als müsste Rot-Weiss den Deckel drauf machen. Das große Manko: Die Chancenverwertung. Safi, der extrem viele Tiefenläufe in diesem Spiel machte, kam ein ums andere Mal über den rechten Flügel, konnte seine Pässe aber nicht an den richtigen Abnehmer bringen. Der Spielverderber für die Essener war dann Fatih Kaya (75.). Im Sechzehner kam der 26-Jährige mit dem Rücken zum Tor an den Ball, schloss aus der Drehung ab. Golz, auf dem falschen Fuß erwischt, glänzte bei diesem Gegentreffer nicht unbedingt.

Wienand dürfte das Loch füllen

In der Nachspielzeit dann der Schreckmoment: Golz verletzt sich, als er einen versprungenen Ball mit einer Grätsche noch ins Aus klären kann. Mehrere Minuten lag der 27-Jährige auf dem Platz und musste behandelt werden. Die letzten Sekunden der Partie spielte er noch weiter, bevor heute dann die Diagnose feststand: Teilriss des Innenbandes im linken Knie. In einer Pressemitteilung des Vereins heißt es, Uwe Koschinat müsse mehrere Wochen auf seinen Stammkeeper verzichten. Damit wird wohl Felix Wienand nachrücken, der sich in der vergangenen Saison mehrfach beweisen durfte und einen ordentlichen Job gemacht hat.

Für Rot-Weiss geht es am kommenden Sonntag (8. Februar, 16.30 Uhr) bei Alemannia Aachen weiter.

