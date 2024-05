Rot-Weiss Essen kann Platz 1 übernehmen, Arminia gegen KFC

Das sind die nächsten Spieltage

25. Spieltag

So., 12.05.24 11:00 Uhr SG Essen-Schönebeck - SG Unterrath

So., 12.05.24 11:00 Uhr Dostlukspor Bottrop - Viktoria Buchholz

So., 12.05.24 11:00 Uhr Rot-Weiss Essen - SC Velbert

So., 12.05.24 11:00 Uhr SC Rot-Weiß Oberhausen - DJK Arminia Klosterhardt

So., 12.05.24 11:00 Uhr KFC Uerdingen 05 - VfL Rhede

So., 12.05.24 11:00 Uhr TSV Meerbusch - VfB 03 Hilden

So., 12.05.24 11:00 Uhr SC St. Tönis 1911/20 - SpVg Schonnebeck



26. Spieltag

So., 26.05.24 10:30 Uhr SG Unterrath - SC St. Tönis 1911/20

So., 26.05.24 10:30 Uhr SpVg Schonnebeck - TSV Meerbusch

So., 26.05.24 10:30 Uhr VfB 03 Hilden - KFC Uerdingen 05

So., 26.05.24 10:30 Uhr VfL Rhede - SC Rot-Weiß Oberhausen

So., 26.05.24 10:30 Uhr DJK Arminia Klosterhardt - Rot-Weiss Essen

So., 26.05.24 10:30 Uhr SC Velbert - Dostlukspor Bottrop

So., 26.05.24 10:30 Uhr Viktoria Buchholz - SG Essen-Schönebeck

