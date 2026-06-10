Rot-Weiss Essen II geht ersten Schritt in Richtung Landesliga

RWE geht ersten Schritt in Richtung Landesliga – Foto: Markus Becker

Vor der Partie war klar: Mit Rot-Weiss Essen II kommt ein richtig harter Brocken nach Langenfeld zum SC Reusrath. Dieser erwies sich nach einer stabilen ersten Hälfte der Reusrather allerdings erst in Durchgang zwei als ein äußerst harter. Letztlich gewinnen die Essener 3:0 und gehen einen großen Schritt in Richtung Landesliga. Dieser Stärke werden die Sportfreunde Broekhuysen als drittes Relegationsglied allerdings erst am kommenden Mittwoch Paroli bieten müssen – zuvor empfangen sie noch den SCR, der sich wohl keine großen Hoffnungen mehr auf das Abenteuer „Landesliga“ machen sollte.

Eigentlich sind es genau die Fähigkeiten, die in Durchgang eins dieser Partie gelingen, die den SC Reusrath die gesamte Saison über so stark machen – Aggressivität und weitgehend keine Chancen zulassen. Auffällig ist vor allem, dass der Mann mit Starallüren – auf Amateurebene wohlgemerkt – Marcel Platzek, überhaupt keinen Zugriff aufs Spiel findet. Lange Bälle sind in den ersten 45 Minuten das Mittel, auf das die Mannschaft von Stefan Lorenz ungewöhnlich oft zugreifen muss. Wohl aber eine natürliche Reaktion, denn RWE hatte bestimmt 75 Prozent Ballbesitz und musste einen in den Zweikämpfen doch recht harten Gegner knacken. Im Grunde ist es auch nur eine Unaufmerksamkeit, die Rot-Weiss gnadenlos bestraft: Ein schlechter Ball in die Mitte wird von RWE abgefangen und über einen Steckpass von Platzek auf Joel Bema (37.) weitergeleitet, der mit einem überragenden Schlenker im Sechzehner seinen Gegner aussteigen lässt und eiskalt einschiebt.

Auf dem falschen Fuß erwischt – Plan durchkreuzt

Der Plan von Reusrath wird wohl recht einfach gewesen sein: Ausgleich machen und nochmal richtig Feuer ins einzige Heimspiel dieser Relegationsreihe bringen. Doch Rot-Weiss Essen hat das Team von Marco Schobhofen ja mal sowas von auf dem falschen Fuß erwischt. Erst ist es Orcun Mengenli (50.), der SCR-Keeper Tim Hechler zu weit aus dem Tor stehen sieht und aus gut 20 Metern zum Heber ansetzte – mit Erfolg,. Knappe fünf Minuten später steht wieder Bema (55.) völlig blank in der Mitte und wird per flacher Hereingabe von Kevin Grund bedient. Bema muss nur noch ins leere Tor einschieben. Damit war im Grunde die komplette Luft raus. RWE hat es extrem clever gemacht, viele Fouls gezogen, die Reusrath ihnen aber auch einfach geschenkt hat.

Viel ist entsprechend nicht passiert und der 3:0-Erfolg für die Essener geht alles in allem in Ordnung. Für den Sportclub geht es am Sonntag bei den Sportfreunden Broekhuysen weiter, wo sie Schützenhilfe für Rot-Weiss leisten könnten und sich selbst zumindest eine Resthoffnung bescheren. Fraglich, on Rot-Weiss Essens Reserve sich von den Sportfreunden in einer Woche dann den Schneid abkaufen lassen werden, denn auch dort gelten sie als klarer Favorit.