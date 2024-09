Rot Weiss Ahlen verliert gegen Concordia Wiemelhausen

Spielinfos:

Datum & Uhrzeit: 08.09.2024 15.00 Uhr

Austragungsort: Bochum

Wettbewerb: Oberliga Westfalen

Spieltag: 5

Spielbericht: Concordia Wiemelhausen gegen Rot Weiss Ahlen 5:3 (3:2)

Bochum. Bereits kurz nach Beginn der ersten Halbzeit landet Tim Wasserloos den ersten Treffer und setzt die Gäste unter Druck (3). Das zweite Tor folgt noch vor dem Pausentee in Spielminute 20: Diesmal setzt Dennis Gumpert die Kugel ins Netz. Im Anschluss sind die abgeschlagenen Ahlener dran: Fabian Holthaus versenkt den Ball in Spielminute 24, gefolgt von Davin Wöstmann (32). 2:2. Die Bochumer schlagen jedoch zurück und gehen in Führung. Tim Wasserloos trifft in der 43. Minute, gefolgt von Patrick Sacher und Yannik Kellner (47, 84).

Es steht 5:2 für die Concordia Wiemelhausen.

Den Ahlenern gelingt es unmittelbar darauf, noch einmal einzunetzen. Davin Wöstmann kann vier Minuten vor Abpfiff mit einem Strafstoß erneut abschließen und dem Verein noch einen weiteren Treffer bescheren. Der Spielausgang ist jedoch besiegelt. Platz 17 gehört den Bochumern. Die Ahlener rutschen auf Platz zehn ab.

Die Aufstellungen: Concordia Wiemelhausen - Rot Weiss Ahlen

Concordia Wiemelhausen: Tim Wasserloos (9), Christopher Schmidt (2), Armel-Aurel Nkam (14), Dennis Gumpert (18), Sebastian Schmerbeck (19), Nick Malvin Ruppert (10), Leon Franke (7), Patrick Sacher (11), Thorben Schmidt (1), Burak Yerli (4), Michel Post (8)

Rot Weiss Ahlen: Davin Wöstmann (27), Fabian Holthaus (6), Bruno Gabriel Soares (14), Luka Tankulic (26), Lukas Krekeler (12), Edon Rizaj (16), Bahattin Köse (9), Denzel-Kwaku Kwakye Tawiah (5), Emanuel de Lemos (11), Can Yahya Moustfa (28), Tobias Heering (8)

Schiedsrichter: Marcel Benkhoff

Assistent: Alexander Wensing

Assistent: Mathias Gerlach



Die Inhalte dieses Berichts wurden automatisch auf der Basis von DFB-Daten zusammengestellt.