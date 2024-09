RoSi und Donsbach bringen sich in Stellung

Dillenburg. In der Fußball-A-Liga Dillenburg bringen sich die SG Roth/Simmersbach (5:3 gegen Eisemroth) und der SSV Donsbach (4:3 im Aufsteigerduell gegen SV Herborn) für vordere Platzierungen ins Gespräch, da ein Trio strauchelte. Neben Herborn verlor auch der FC Niederroßbach (2:4 beim TSV Eibach), Primus VfL Fellerdilln wendete eine Niederlage beim 4:4 bei der SG Aartal gerade noch ab. Den einzigen Auswärtserfolg feierte die SSG Breitscheid beim 5:2 in Oberscheld. 2:2 gingen die Partien Ballersbach gegen Driedorf und Sinn/Hörbach gegen Merkenbach aus. Bereits am Samstag gewann der SSC Burg II 3:2 gegen Eschenburg II.