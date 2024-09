Roosters holen auswärts einen Punkt

Die Roosters mussten einige Rotationen vornehmen. Reicherseder und Moritz Nellissen fielen krankheitsbedingt aus. Eisenhut F. weilte im Urlaub, ebenso Niko Wohlmann. Larry stand ebenfalls nicht zur Verfügung. Zurück im Kader Urlauber Schwandner. Zudem halfen Maxi Karl und Chris Stadler aus. Im Tor stand heute Patrick Fenzl.

Abwartend ging man in die Partie. Sünching war bemüht um einen ordentlichen Spielaufbau, brachte allerdings nicht viel auf die Kette. Abwarten und hohe Bälle über die Kette auf Zistler und Lehner waren das bevorzugte Mittel der Wahl. Die Anfangshase gehörte den Hausherren. Die erste Großchance den Gästen. Nesslauer scheiterte, nach Zuspiel von Faltermeier im direkten Duell an Hampel. Wenig später konnte Sünching vor dem einschussbereiten Thomas Faltermeier zur Ecke klären. Zelzer hatte dann erneut eine Großchance. Zu überrascht kam er im 5er an den Ball, erneut klärt Hampel. Thalmassing stand hinten gut, die Hausherren fanden kein probates Mittel um gefährlich zu werden. Das Spiel wurde offener und Thalmassing kämpfte sich zusehends besser in die Partie. Zistler scheiterte dann zweimal vorm Tor an Fenzl. Beides mal nach einem schnellen Konter. Wiedemann hatte dann erneut ein gute Chance für die Gäste mit einem Kopfball aus 7m - drüber. Sünching konnte noch mehrere Distanzschüsse und Ecken verbuchen, blieb aber am Ende ungefährlich. Sünching in Hälfte 1 mit mehr Ballbesitz. Von den Chancen her eine ausgeglichene Partie.