Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Transfers
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Eric Verstappen bleibt nun doch länger als geplant am Schönbusch in Aschaffenburg. – Foto: Julien Christ / sportfotografi
Rolle rückwärts bei der Viktoria: Torwart Verstappen bleibt doch
Erstzkeeper Leon Thielmann (19) verlässt den Verein
Die Personalie hatte für viel Aufsehen gesorgt, nicht nur bei Viktoria Aschaffenburg: Der Regionalligist hatte kurz vor der Winterpause Eric Verstappen verpflichtet. Das Kuriose daran: Der zuletzt vereinslose Keeper erhielt nur einen Vertrag für zwei Spiele. Das sorgte auch vereinsintern durchaus für Irritationen. Eine Folge davon: Der Vertrag mit dem bisherigen Stammtorhüter Max Grün wurde kurz vor Weihnachten "in beiderseitigem Einvernehmen", wie es in der offiziellen Vereinsversion lautet, aufgelöst. Aufgrund der veränderten Konstellation zwischen den Pfosten hat nun die Viktoria eine Rolle rückwärts gemacht und bindet nun Eric Verstappen mindestens bis ans Saisonende an sich. Der 31-jährige Niederländer soll nach Grüns Abgang die Rolle der Nummer eins übernehmen.
Zukünftig nicht mehr mit dabei sein wird Ersatzkeeper Leon Thielmann. Der 20 Jahre alte Torhüter wechselte im Sommer 2023 zum SVA in die U19 und wurde ein Jahr später in den Regionalligakader beordert. Die bisherige weiß-blaue Nummer zwei zieht es in die Hessenliga, da er dort für sich nach den Entwicklungen der letzten Wochen die besseren Perspektiven sieht. Wohin konkret es Thielmann zieht, wurde noch nicht öffentlich kommuniziert.
Somit bilden Eric Verstappen und das Nachwuchstalent Maximilian Grimm, der aktuell auch noch in der U19 spielberechtigt ist, das neue Torwart-Team am Schönbusch. "Der SV Viktoria Aschaffenburg bedankt sich bei Leon Thielmann für sein Engagement am Schönbusch und wünscht ihm für die Zukunft alles Gute", wird das Talent kurz und knapp vom Verein verabschiedet.
Aschaffenburgs Sportvorstand Felix Magath erklärt: "Ich freue mich sehr, dass wir mit Eric Verstappen als Nachfolger von Max Grün wieder einen Spitzenmann für unsere Torhüterposition verpflichten konnten. Ich bin überzeugt, dass er ein wichtiges Puzzlestück sein wird, um unser Ziel, den Klassenerhalt, zu erreichen. Wir wünschen ihm viel Erfolg bei seiner kommenden Aufgabe."