Rolle rückwärts bei der Viktoria: Torwart Verstappen bleibt doch

Die Personalie hatte für viel Aufsehen gesorgt, nicht nur bei Viktoria Aschaffenburg: Der Regionalligist hatte kurz vor der Winterpause Eric Verstappen verpflichtet. Das Kuriose daran: Der zuletzt vereinslose Keeper erhielt nur einen Vertrag für zwei Spiele. Das sorgte auch vereinsintern durchaus für Irritationen. Eine Folge davon: Der Vertrag mit dem bisherigen Stammtorhüter Max Grün wurde kurz vor Weihnachten "in beiderseitigem Einvernehmen", wie es in der offiziellen Vereinsversion lautet, aufgelöst. Aufgrund der veränderten Konstellation zwischen den Pfosten hat nun die Viktoria eine Rolle rückwärts gemacht und bindet nun Eric Verstappen mindestens bis ans Saisonende an sich. Der 31-jährige Niederländer soll nach Grüns Abgang die Rolle der Nummer eins übernehmen.