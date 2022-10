Rohrbach gruselt sich zum 1:5 SG Saubach: Happy Halloween für die SG

Feste soll man feiern wie sie fallen. Ein 5:1 (2:0) allein ist noch kein Anlass, um aus dem Lack zu gehen, da aber für die Nacht nach dem Montagspiel im Sportheim des SC Gresaubach die Helloween-Party vorgesehen war, nahm die SG Saubach den klaren Erfolg über den SV Rohrbach als zusätzlichen Grund zum Feiern gerne mit. Fast eine halbe Stunde konnten die St. Ingberter den Gleichstand offen halten, dann setzte sich erstmals die Saubacher Überlegenheit an diesem Abend durch. Sascha Krauß traf zum 1:0 (27.) und dreizehn Minuten später war auch Anton Gadell für die Gastgeber erfolgreich (40.). "Wir haben gut verteidigt, aber beim ersten Tor stellen wir uns nach einem eigenen Freistoß in der Rückwärtsbewegung zu naiv an, sie überlaufen uns bis zur Grundlinie und treffen. Wir waren zu Beginn der zweiten Hälfte besser und konnten da auch kurzfristig anschließen", sagte SVR-Trainer Alexander Ogorodnik. Rohrbach kam durch den ersten Saisontreffer von Tobias Kohler (57.) zum Anschlusstreffer, musste aber gleich wieder den nächsten Gegentreffer durch Sascha Krauß (70.) hinnehmen. In der Zwischenzeit musste Saubach den angeschlagenen Torwart Christoph Rau austauschen. Matthias Mergen, eigentlich Mittelfeldspieler, geht wie zuvor schon mal gegen den VfB Theley zwischen die Pfosten. Sein Team schafft es aber, den Ball weitgehend vom Tor fernzuhalten. Das 4:1 durch Pascal Dellwo (77.) war dann wohl die Entscheidung, beim 5:1 durch Deniz Egilmez erkannte der Lilienrichter, dass der Ball hinter der Linie war (90.) und somit stand das Endergebnis fest. "Wir waren bis auf die kurze Phase nach der Pause überlegen, vielleicht fiel der Sieg um ein oder zwei Tore zu hoch aus, aber er war auf jeden Fall hochverdient. Wir müssen jetzt abwarten, was mit unserem Torwart ist, wir hoffen, dass er am Sonntag im Heimspiel gegen den SV Schwarzenbach wieder zur Verfügung steht", sagte der SG-Trainer. SVR-Trainer Ogorodnik wollte über sein Team nicht den Stab brechen. "In einigen Szenen hat man die bessere Erfahrung der Gastgeber gespürt, so hatten wir vor einem Tor einen eigenen Freistoß, machen Fehler in der Umschaltbewegung und lassen sie bis zu unserer Torlinie durchlaufen. Wir konnten sie nur kurz unter Druck setzen. Wir haben aber nicht aufgesteckt, waren immer bereit und um Einsatz bemüht, Das gibt mir Hoffnung für die letzten beiden Spiele des Jahres". Am Sonntag geht es im eminent wichtigen Auswärtsspiel zum Schlusslicht SVGG Hangard, Während in Gresaubach bereits um 14.30 angepfiffen wird, beginnt die Begegnung im Neunkircher Stadtteil erst um 15.30 Uhr. In der Tabelle ist Saubach am Stadtrivalen SG Lebach/Landsweiler vorbeigezogen und nun Sechster, Rohrbach verpasste den Sprung auf Platz Elf und ist weiter Zwölfter.