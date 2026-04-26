Rödinghausen rettet Punkt gegen S04, Bocholt kassiert BVB-Ausgleich

S04 verspielt noch Führung. – Foto: IMAGO/ Klumpen Sportfoto

Zwei Spiele mit unterschiedlichen Vorzeichen haben in der Regionalliga West für Bewegung gesorgt. Während FC Schalke 04 II im Rennen um die oberen Plätze eine Führung aus der Hand gab, musste sich Borussia Dortmund II im Auswärtsspiel beim 1. FC Bocholt mit einem Punkt begnügen. Im Tabellenkeller sammelte SV Rödinghausen einen wichtigen Zähler.

Der 1. FC Bocholt hat Borussia Dortmund II einen Punkt abgenommen und damit wichtige Zähler im unteren Tabellenmittelfeld gesammelt. Marvin Lorch brachte die Gastgeber in der 35. Minute in Führung und sorgte für eine ausgeglichene Ausgangslage zur Pause. Dortmund II fand im zweiten Durchgang eine Antwort und kam durch Danylo Krevsun zum Ausgleich (64.). In der Folge entwickelte sich eine offene Partie, in der beide Teams ihre Möglichkeiten hatten, jedoch kein weiterer Treffer fiel. Für den BVB bedeutet das Remis, dass der Vorsprung auf die direkten Verfolger überschaubar bleibt und die Mannschaft im Rennen hinter RW Oberhausen keinen entscheidenden Schritt machen kann. Bocholt hingegen stabilisiert seine Position im Tabellenmittelfeld und hält Abstand zur Gefahrenzone.