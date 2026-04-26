Rödinghausen rettet Punkt gegen S04, Bocholt kassiert BVB-Ausgleich

Zwei Spiele mit unterschiedlichen Vorzeichen haben in der Regionalliga West für Bewegung gesorgt. Während FC Schalke 04 II im Rennen um die oberen Plätze eine Führung aus der Hand gab, musste sich Borussia Dortmund II im Auswärtsspiel beim 1. FC Bocholt mit einem Punkt begnügen. Im Tabellenkeller sammelte SV Rödinghausen einen wichtigen Zähler.
Der 1. FC Bocholt hat Borussia Dortmund II einen Punkt abgenommen und damit wichtige Zähler im unteren Tabellenmittelfeld gesammelt. Marvin Lorch brachte die Gastgeber in der 35. Minute in Führung und sorgte für eine ausgeglichene Ausgangslage zur Pause. Dortmund II fand im zweiten Durchgang eine Antwort und kam durch Danylo Krevsun zum Ausgleich (64.). In der Folge entwickelte sich eine offene Partie, in der beide Teams ihre Möglichkeiten hatten, jedoch kein weiterer Treffer fiel. Für den BVB bedeutet das Remis, dass der Vorsprung auf die direkten Verfolger überschaubar bleibt und die Mannschaft im Rennen hinter RW Oberhausen keinen entscheidenden Schritt machen kann. Bocholt hingegen stabilisiert seine Position im Tabellenmittelfeld und hält Abstand zur Gefahrenzone.
Ein torreiches und wechselhaftes Spiel lieferten sich der SV Rödinghausen und FC Schalke 04 II, das mit einem 3:3 endete. Die Gastgeber erwischten den besseren Start und gingen durch Eduard Probst früh in Führung (8.), ehe Marius Bauer auf 2:0 erhöhte (18.). Schalke reagierte jedoch umgehend und glich binnen weniger Minuten aus. Tim-Justin Dietrich verkürzte (22.), Raphael Ott stellte kurz darauf auf 2:2 (25.). Direkt nach der Pause drehte Tidiane Touré die Partie zugunsten der Gäste (47.).
In der Schlussphase kam Rödinghausen noch einmal zurück. Probst erzielte seinen zweiten Treffer und sicherte seiner Mannschaft spät das Remis (88.). Die Rote Karte gegen Allan Firmino Dantas in der Nachspielzeit (Notbremse) blieb ohne Einfluss auf das Ergebnis. Für Schalke bedeutet das Unentschieden einen verpassten Schritt nach oben im engen Rennen um Rang drei, während Rödinghausen im Abstiegskampf zumindest einen Punkt mitnimmt und den Vorsprung nach unten minimal vergrößert.
32. Spieltag
Sa., 02.05.26 14:00 Uhr Borussia Mönchengladbach II - 1. FC Bocholt
Sa., 02.05.26 14:00 Uhr 1. FC Köln II - SV Rödinghausen
Sa., 02.05.26 14:00 Uhr SC Wiedenbrück - SSVg Velbert
Sa., 02.05.26 14:00 Uhr Sportfreunde Siegen - Bonner SC
Sa., 02.05.26 14:00 Uhr VfL Sportfreunde Lotte - Fortuna Düsseldorf II
Sa., 02.05.26 14:00 Uhr Wuppertaler SV - FC Gütersloh
Sa., 02.05.26 14:00 Uhr VfL Bochum II - RW Oberhausen
So., 03.05.26 14:00 Uhr SC Paderborn 07 II - SC Fortuna Köln
So., 03.05.26 17:00 Uhr FC Schalke 04 II - Borussia Dortmund II
33. Spieltag
Fr., 08.05.26 19:30 Uhr FC Gütersloh - VfL Bochum II
Fr., 08.05.26 19:30 Uhr SSVg Velbert - SC Paderborn 07 II
Sa., 09.05.26 14:00 Uhr FC Schalke 04 II - 1. FC Bocholt
Sa., 09.05.26 14:00 Uhr RW Oberhausen - Borussia Mönchengladbach II
Sa., 09.05.26 14:00 Uhr Fortuna Düsseldorf II - Wuppertaler SV
Sa., 09.05.26 14:00 Uhr Bonner SC - VfL Sportfreunde Lotte
Sa., 09.05.26 14:00 Uhr SC Fortuna Köln - Sportfreunde Siegen
Sa., 09.05.26 14:00 Uhr SV Rödinghausen - SC Wiedenbrück
So., 10.05.26 17:00 Uhr Borussia Dortmund II - 1. FC Köln II
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