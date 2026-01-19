Roding stellt ersten Sommerneuzugang vor

„Ich kenne Lukas schon aus meiner Trainerzeit im NLZ des ASV Cham und natürlich ist er unserem Trainer Andreas Klebl bestens bekannt. Der Kontakt war immer da und wir sind sehr froh, dass er sich jetzt für uns entschieden hat und nochmals höherklassig angreifen will. Bewiesen hat er das schon, als er in Neukirchen b. Hl. Blut Landesliga gespielt hat. Neben seiner fußballerischen Qualität verfügt er über ein sehr hohes taktisches Verständnis, was uns und unserer jungen Truppe sehr gut tun wird“, gibt Rodings sportlicher Leiter Christian Fleischmann zu Protokoll.



Der aus Rimbach stammende und mittlerweile in Cham wohnende Lukas Perlinger durchlief fast seine gesamte Jugendzeit im Nachwuchsleistungszentrum des ASV Cham. Im Anschluss heuerte er beim damaligen Landesligisten SV Neukirchen b. Hl. Blut an und sammelte dort höherklassige Spielpraxis (19 Landesliga-Einsätze). Über den Umweg Waldmünchen landete er wieder bei seinem Heimatverein ASV Cham, bei dem er mittlerweile seine dritte Saison in der SG Michelsdorf/ASV Cham II (Kreisliga Ost) bestreitet. Parallel reizte ihn immer das Traineramt. So trainierte Perlinger parallel Jugendmannschaften im Chamer NLZ und eignete sich im Laufe seiner Trainertätigkeit die Trainerlizenz B+ an. Aktuell betreut er die U15-Bayernligamannschaft des ASV Cham.



„Mit 25 Jahren bin ich im besten Fußballalter, um mich nochmals höherklassig zu beweisen. Das Projekt mit jungen und top ausgebildeten Spielern in Roding reizt mich sehr und natürlich spielt es auch eine Rolle, dass ich den sportlichen Leiter Christian Fleischmann und meinen zukünftigen Trainer Andy Klebl sehr gut kenne. Ich freue mich auf die sportliche Herausforderung und hoffe, der Mannschaft mit meinen Leistungen weiterhelfen zu können. Dem ASV Cham danke ich für das Verständnis für meinen Schritt, nach Roding wechseln zu wollen“, sagt Lukas Perlinger zu seinem Sommerwechsel.



Der TB 03 Roding bastelt fleißig am Kader für die neuen Saison und hat neben zahlreichen Spielerzusagen auch schon Positionen beim Staff geklärt. Die feste Zusage für die neue Saison haben bereits Co-Trainer Johannes Pongratz, Physiotherapeutin Luisa Schwarzfischer und Betreuer Bernd Dauerer gegeben. Weitere Zusagen von Spielern und des Betreuerstabes will der Verein in Kürze bekanntgegeben.