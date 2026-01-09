Andreas Klebl steht auch nächste Saison an der Seitenlinie des TB 03 Roding. – Foto: Redaktion Schwandorf

Weichenstellung in Roding: Coach Klebl und viele Spieler verlängern Unabhängig der künftigen Ligazugehörigkeit fixiert der Landesligist zahlreiche Verlängerungen – die wichtigste auf der Trainerposition

Frühzeitig stellt der TB 03 Roding, Tabellenvorletzter der Landesliga Mitte, die Weichen für die Zukunft. Am Freitag gibt Sportlicher Leiter Christian Fleischmann etliche Vertragsverlängerungen bekannt. Neben Cheftrainer Andreas Klebl haben zwölf Spieler aus dem Bestandskader bereits ihre Zusage für die kommende Saison gegeben – ligaunabhängig. „ja“

Die Verlängerungen wurden größtenteils schon vor Weihnachten getätigt und unterstreichen den vor einem Jahr eingeschlagenen neuen Weg der agierenden Funktionäre. Zuverlässigkeit, Seriosität, Akribie und finanzielle Stabilität sind nur einige Schlagworte, die am Rodinger Esper aktiv gelebt werden. Nach den negativen Schlagzeilen vor über einem Jahr mit dem Bekanntwerden finanzieller Probleme und dem damit verbundenen Rücktritt der Abteilungsführung, ist viel passiert am Regenreibn. Die Finanzen wurden zusammen mit dem Hauptvorstand und dem Kassier Josef Feldmeier auf solide Beine gestellt. Auch das Rodinger Umfeld, aber vor allem die Spieler, das Trainerteam und der gesamte Staff erleben täglich die positive Veränderung. Dieser Weg wird unbeirrt weitergeführt.



Somit verwundert es nicht, dass die Turner mit Stolz die Verlängerung mit Cheftrainer Andreas Klebl bekanntgeben. Der 35-jährige Gymnasiallehrer aus Cham hatte in der Winterpause der letzten Saison das Ruder des krisengebeutelten Landesligisten übernommen und führte das Team zum Klassenerhalt. Auch beim gewaltigen Kaderumbruch für die aktuelle Saison war Klebl maßgeblich beteiligt. Der A-Lizenz-Trainer formte mit viel Herzblut und Aufwand aus einer sehr jungen Truppe eine Landesliga-Mannschaft mit weiterhin berechtigten Chancen auf den Klassenerhalt.



„Wir sind sehr froh, dass Andy bei unserem Gespräch sofort für die neue Saison zugesagt hat. Das ist auch eine großartige Bestätigung für unsere Arbeit im Verein. Ihn vor einem Jahr zu verpflichten, war genau der richtige Schritt. Er ist für unseren Verein und für unsere junge Truppe genau der richtige Trainer. Die Zusammenarbeit ist fachlich und menschlich super und wir unterstützen ihn und seinen Staff mit allem, was möglich ist. Mit dem radikalen Umbruch und der Verjüngung des Kaders war es klar, dass es kein leichter Weg wird. Wir wissen beide, was wir aneinander haben und freuen uns auf die gemeinsame Zukunft“, geben Rodings sportliche Leiter Christian Fleischmann und Jürgen Weigl zu Protokoll.



Andreas Klebl äußert sich zu seiner Vertragsverlängerung wie folgt: „Als ich vor einem Jahr die Mannschaft übernommen hatte, war das erste Ziel, die Liga zu halten und zeitgleich einen Landesliga-tauglichen Kader für die neue Saison aufzubauen. Für die anstehende Rrestrückrunde bin ich überzeugt, dass wir den Klassenerhalt nicht nur über die Relegation, sondern auch auf direktem Wege schaffen können. Die Entwicklung und die Arbeit mit der Truppe ist noch lange nicht abgeschlossen und macht mir sehr viel Freude. Daher war es für mich relativ schnell klar zu verlängern um mit den Jungs den Prozess weiterhin verfolgen zu können. Außerdem fühle ich mich in Roding sehr wohl und spüre ein sehr großes Vertrauen vom sportlichen Leiter Christian Fleischmann und dem gesamten Umfeld.“







Unter anderem Raul Almeida Da Silva hat den Verantwortlichen sein Ja-Wort gegeben. – Foto: Charly Becherer





Nicht nur mit dem Trainer wurde frühzeitig verlängert, sondern auch mit dem Staff ist man sich größtenteils schon für die neue Saison einig. Recht weit fortgeschritten ist auch die Kaderplanung. Ligaunabhängig verlängert haben bereits Torwart Sebastian Rötzer, Alban Salla, Tobias Vogl, Florian Lehner, Christian Heimerl, Pascal Schäfler, Ivan Mbangi, Lukas Ernst, Navid Djavidani, Raul Almeida Da Silva, Leon Rötzer und Yusuf Babat. Mit weiteren Spielern sei man laut Fleischmann „in finalen Gesprächen und wird auch hier sehr bald finalen Vollzug melden können“.



Zudem plant der TB 03 Roding, sich auf diversen Positionen punktuell mit neuen Spielern zu verstärken. Hier gibt es bereits mehrere feste Zusagen zu vermelden, welche in Kürze in bekanntgegeben werden. Weitere Zusagen „hochinteressanter Spieler zur Verstärkung des Kaders“ seien in der Pipeline. Auch hier ist man überzeugt, in wenigen Tagen positive Nachrichten vermelden zu können. Derweil ist man auf der Kommandobrücke des TB momentan in guten Gesprächen, die sportliche Leitung um eine weitere, erfahrene Person zu verstärken.



„Wenn man sich anschaut, wie die Situation vor einem Jahr war, sind wir schon sehr froh, in welche Richtung wir das Flaggschiff TB 03 Roding lenken konnten. Es freut uns, dass der neue Weg auf positive Rückmeldung bei den Spielern und dem gesamten Staff stößt. Das merkt man auch in Gesprächen mit potentiellen Neuzugängen. Die frühzeitigen Zusagen für die neue Saison sind eine Bestätigung, dass sich alle bei uns wohl fühlen und ein hohes Maß an Vertrauen da ist. Das ist das Wichtigste in unserer täglichen Arbeit und macht uns auch stolz. Egal was passiert, wir halten uns immer an unser Wort und alle Vereinbarungen. Das gilt genauso mit allen Partnern und Sponsoren, die uns unterstützen und denen wir in dieser Stelle herzlich danken; besonders unserem Hauptsponsor Kappenberger + Braun aus Cham“, macht Christian Fleischmann deutlich.



Sportlich zeigt die Entwicklungskurve der Mannschaft klar nach oben und deshalb ist man am Rodinger Esper nach wie vor überzeugt, den Klassenerhalt schaffen zu können. Die jungen Wilden um Ederer, Lehner, Salla, Da Silva, Babat & Co. werden in Kürze in die intensive Wintervorbereitung einsteigen. Mitte Februar ist ein Trainingslager im tschechichen Domažlice geplant.