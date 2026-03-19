Roding ist krasser Außenseiter – Derby in Regensburg

Kosova Regensburg (links Mandela Singh-Sharpe) und Tegernheim (Gentrit Isufi) stehen sich am Sonntag im Nachbarschaftsduell gegenüber. – Foto: Felix Schmautz

An Spieltag 26 der Landesliga Mitte kommt es zu zwei Duellen der Marke „David gegen Goliath“. Der Tabellenvorletzte TB 03 Roding muss auf dem Kunstrasenplatz der SpVgg Landshut ran und ist gegen den Liga-Dominator krasser Außenseiter. Ähnliches gilt für den SV Etzenricht. Die Nordoberpfälzer beklagen einen Personalnotstand, genießen gegen den Rangdritten SV Schwandorf-Ettmannsdorf aber immerhin Heimrecht. Knifflige Auswärtsaufgaben in Niederbayern haben indes der SC Luhe-Wildenau (in Dingolfing) und der 1. FC Bad Kötzting (in Passau) vor der Brust. Erst am Sonntag steigt das Lokalduell zwischen Schlusslicht FC Kosova Regensburg und dem FC Tegernheim, der am heutigen Donnerstagabend das Heimspiel gegen den ASV Burglengenfeld nachholt. Jener ASV packt dann auch am Sonntag seine Koffer und reist zum FC Teisbach.



Thomas Seidl (Trainer FC Dingolfing): „Mit dem SC Luhe-Wildenau kommt eine Mannschaft zu uns, die nicht umsonst in der Vorsaison Zweiter geworden ist. Die Offensivqualität der Urban-Truppe ist beeindruckend. Selbstverständlich wollen wir aber auch unsere eigenen Qualitäten auf den Platz bringen und daheim auf alle Fälle punkten.“



Personalien: Der im Derby gegen Teisbach nicht einsatzfähige Ben Kouame ist wieder eine Option. Dafür hat es Pechvogel Marco Beck zum wiederholten Mal am Knie erwischt. Der Offensivmann wird vermutlich längere Zeit ausfallen.







Benjamin Urban (Spielertrainer SC Luhe-Wildenau): „Die letzten Spiele gegen Dingolfing waren alle sehr eng. Deswegen erwarte ich auch am Samstag wieder eine sehr enge und umkämpfte Partie, bei der wahrscheinlich Kleinigkeiten entscheiden werden, wer die Punkte bekommt. Wir möchten aber schon etwas aus Dingolfing mitnehmen.“



Personalien: Gegenüber den letzten Spielen bleibt alles beim Alten.













Sepp Schuderer (Sportlicher Leiter TSV Bad Abbach): „Beim Auswärtssieg in Roding war nicht alles Gold, was glänzt. Von der Form der Vorrunde ist die Mannschaft noch ein Stück entfernt. Dennoch nahm das Team die drei Punkte beim Gastspiel in Roding gerne mit. Es war ein wichtiger Erfolg fürs Selbstvertrauen. Am Samstag wartet mit Vornbach die nächste anspruchsvolle Aufgabe. Vornbach reist als aktuell bester Aufsteiger an. Mit einem Heimsieg könnten wir jedoch punktgleich ziehen – ein Ziel, das sich die Mannschaft für die Partie klar gesetzt hat.“



Personalien: Verzichten muss Trainer Sigl auf Defensivmann Tim Poschenrieder, der krankheitsbedingt passen muss. Ansonsten steht das gleiche Aufgebot wie in der Vorwoche zur Verfügung.





Michael Jäger (Sportlicher Leiter DJK Vornbach): „Wir haben letztes Wochenende mit dem Sieg gegen Etzenricht einen wichtigen Schritt gemacht und wollen auch in Bad Abbach nicht leer ausgehen. Damit uns das gelingt, brauchen wir eine geschlossene Mannschaftsleistung, gegen eine physisch-, und defensivstarke Heimmannschaft.“



Personalien: Kapitän Daniel Fuchs ist privat verhindert. Florian Ruhhammer und Maximilian Schröger werden ebenfalls nicht auf dem Spielberichtsbogen zu finden sein.







Sa., 21.03.2026, 14:00 Uhr SpVgg Landshut SpV Landshut TB 03 Roding TB Roding 14:00 PUSH



Sebastian Maier (Spielertrainer SpVgg Landshut): „In Burglengenfeld holten wir einen hartumkämpften und wichtigen Auswärtssieg. Was die Heimpartie gegen Roding betrifft, mussten wir beim knappen 2:1-Sieg im Hinspiel erleben, wie schwer die Aufgabe sein kann. Wir werden jedenfalls weiterhin keinen Gegner unterschätzen. Vielmehr wollen wir den eingeschlagenen Weg fortsetzen und die Siegesserie so lange wie möglich aufrecht erhalten.“



Personalien: Spielführer Alexander Hagl muss ersetzt werden.





Andreas Klebl (Trainer TB 03 Roding): „Das ist für uns ein Bonusspiel. Gegen den Tabellenführer brauchen wir eine Sahnetag. Um einen Punkt zu ergattern, benötigt man offensiv eine brutale Effizienz und defensiv eine sehr gute Stabilität sowie einen sehr guten Torwart. Insgesamt müssen wir uns im Spiel gegen den Ball noch gewaltig steigern. Da sind wir noch zu nachlässig und haben noch nicht diese Energie und Aggressivität, die wir für den Rest der Saison brauchen, um letztendlich noch den Relegationsplatz zu erreichen.“



Personalien: Im Vergleich zum letzten Spiel bleibt der TB-Kader weitestgehend unverändert. Mit einer Ausnahme: Yannick Attenberger ist beruflich verhindert.









Christian Wolf (Sportlicher Leiter 1. FC Passau): „In Schwandorf haben wir über weite Strecken eine gute und konzentrierte Leistung gezeigt. Daran wollen wir jetzt gegen Bad Kötzting anknüpfen, erneut eine starke Vorstellung auf den Platz bringen und die Punkte in Passau behalten.“



Personalien: Im Vergleich zur Vorwoche ist Co-Spielertrainer Philipp Knochner nicht dabei.





Christian Ranzinger (Trainer 1. FC Bad Kötzting): „Nach zwei Niederlagen in Folge wollen wir unbedingt in die Erfolgsspur zurück – auch wenn uns bewusst ist, dass es vor allem auswärts gegen eine junge, gute und strukturierte Passauer Mannschaft sehr schwer werden wird. Dennoch wollen wir alles in die Waagschale werfen, um mit Punkten nachhause zu fahren.“



Personalien: Neben den Langzeitverletzten Jan Hosek, Andreas Kussinger und Jonathan Auburger fehlt Frodo Gilch privat verhindert. Außerdem gibt es mehrere Unklarheiten. Hinter dem Mitwirken von Bastian Irrgang und Kilian Ettl steht ein dickes Fragezeichen. Simon Schneider und Jeremias Burkhardt waren unter der Woche krank. Auch bei ihnen bleibt abzuwarten, ob es für einen Kaderplatz reicht.







Simon Schreiner (links) und der 1. FC Bad Kötzting wollen in Passau den kleinen Negativtrend stoppen. – Foto: Thomas Gierl







Sa., 21.03.2026, 15:00 Uhr SpVgg Lam SpVgg Lam SSV Eggenfelden Eggenfelden 15:00 live PUSH



Lorenz Kowalski (Trainer SpVgg Lam): „Im Heimspiel gegen Eggenfelden wollen wir aus dem guten einen sehr guten Start in die Restrückrunde machen. Die Schwere der Aufgabe ist uns jedoch definitiv bewusst.“



Personalien: Weiter außen vor sind Simon Loderbauer und Simon Meindl. Auf der Kippe stehen Niklas Maimer und Luca Schmid, die beide krankheitsbedingte Trainingspausen einlegen mussten. Ob es bei Moritz Seidel schon wieder für ein Comeback reicht, ist noch offen.





Johannes Stinglhammer (Sportlicher Leiter SSV Eggenfelden): „Bei der SpVgg Lam erwartet uns eine absolute Heimmacht. Unser Ziel ist es jedoch, nicht mit leeren Händen an die Birkenallee zurückzufahren.“



Personalien: Trainer Valdrin Blakaj kann mit Ausnahme der Dauerpatienten aus dem Vollen schöpfen.









Andreas Wendl (Spielertrainer SV Etzenricht): „Insgesamt stehen die Vorzeichen sicher alles andere als optimal, aber auch am Samstag geht das Spiel wieder bei 0:0 los und wir haben eine neue Möglichkeit Punkte zu holen. Allerdings müssen wir wieder eine ganz andere Präsenz und Zweikampfführung an den Tag legen, sonst kannst du gegen diese starke Offensive auch unter die Räder geraten.“



Personalien: Die Lage bleibt sehr angespannt bei den Nordoberpfälzern. Von den acht Ausfällen des vergangenen Wochenendes kehrt noch niemand zurück. Dazu kommen eventuell auch Michael Wexlberger, der sich krank meldete, und und wahrscheinlich Deniz Bock, der muskuläre Probleme hat.





Christian Most (Trainer SV Schwandorf-Ettmannsdorf): „Mit dem leistungsgerechten Unentschieden gegen Passau bin ich nicht unzufrieden. Das Spiel hatte aus meiner Sicht eine hohe Intensität und auch aus taktischer Sicht war es ein Spiel auf einem ansprechenden Niveau. Es zeigt mir, dass wir auf dem richtigen Weg sind, wenngleich wir noch nicht auf unserem höchsten Leistungsstand angekommen sind. In der Defensive passieren uns noch zu viele Fehler und in der Offensive sind wir oft noch zu statisch in unserem Spiel. Das waren auch die Trainingsinhalte in dieser Woche, damit wir diese Aspekte im Auswärtsspiel in Etzenricht hoffentlich verbessern können. Der SVE steckt mitten im Abstiegskampf. In dieser Lage wird die Heimmannschaft alles daran setzen, die Punkte für den Kassenerhalt in ihren Heimspielen einzufahren. Deshalb wohl auch die Absage unter der Woche im Pokal, damit der volle Fokus auf das Heimspiel gelegt werden kann. Wir wollen uns aber auf unsere eigene Leistung konzentrieren und uns von Spiel zu Spiel weiter verbessern. Wir müssen versuchen, unsere eigenen Stärken und Qualitäten noch stärker ins Spiel zu bringen, wenn wir was aus Etzenricht mitnehmen wollen.“



Personalien: Mit dem rotgesperrten Timo Vollath, Alexandru Dragut, Tobias Bernknopf, Luca Oberndorfer und Maximilian Schreiner werden nach aktuellem Stand fünf Spieler nicht zur Verfügung stehen. Unsicher ist außerdem das Mitwirken von Balthasar Sabadus. Sein Einsatz wird sich erst nach dem Abschlusstraining entscheiden.









Florian Baumgartl (Trainer FC Teisbach): „Wir haben das vierte Duell in Serie gegen ein Top-Team der Liga. In der ersten drei Spielen gegen Landshut, Luhe-Wildenau und Dingolfing haben wir jeweils eine sehr ordentliche und leider auch eine ungenügende Halbzeit gespielt. Letztlich werden wir in der Landesliga mit drei Gegentoren pro Spiel kaum Punkte holen. Gegen Burglengenfeld versuchen wir wieder, unsere bestmögliche Leistung über 90 Minuten zu zeigen. Gelingt uns das, ist wieder etwas drin für uns.“



Personalien: Die Rotsperre von Valentin Harlander ist abgelaufen.Bezirksliga-Torschützenkönig Lukas Meindl feierte nach zehnmonatige Verletzungspause im Stadtderby sein Comeback und konnte auf Anhieb gleich einnetzen. Allerdings verletzte sich Mittelfeldmotor Jonas Schreiner und wird deshalb pausieren müssen.







So., 22.03.2026, 15:00 Uhr FC Kosova Regensburg FC Kosova FC Tegernheim Tegernheim 15:00 live PUSH



Lum Gashi (Sportlicher Leiter FC Kosova Regensburg): „Nach der sehr unglücklichen Niederlage in Eggenfelden erwartet uns ein Derby. Für beide Mannschaften geht es um sehr viel. Daher erwarte ich keinen schönen Fußball, sondern ein kampfbetontes Spiel. Wichtig wird sein, Tegernheim nicht ins Spiel kommen zu lassen und vor allem die blitzartigen Konter zu verhindern. Sollte es uns gelingen, im Vergleich zum Spiel in Eggenfelden noch eine Schippe draufzulegen, bin ich mir sicher, dass wir die drei Punkte bei uns behalten. Wir sind uns alle darüber im Klaren, dass noch nichts entschieden ist. Wir haben weiterhin alle Chancen, die Liga zu halten, und mit ein bisschen Glück sowie viel harter Arbeit wird uns das gelingen!“



Personalien: Imran Krasniqi steht wieder parat. Ansonsten tut sich gegenüber dem letzten Spieltag nichts.





Der FC Tegernheim und der ASV Burglengenfeld holen am heutigen Donnerstagabend nach.





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Lum Gashi (Sportlicher Leiter FC Kosova Regensburg): „Nach der sehr unglücklichen Niederlage in Eggenfelden erwartet uns ein Derby. Für beide Mannschaften geht es um sehr viel. Daher erwarte ich keinen schönen Fußball, sondern ein kampfbetontes Spiel. Wichtig wird sein, Tegernheim nicht ins Spiel kommen zu lassen und vor allem die blitzartigen Konter zu verhindern. Sollte es uns gelingen, im Vergleich zum Spiel in Eggenfelden noch eine Schippe draufzulegen, bin ich mir sicher, dass wir die drei Punkte bei uns behalten. Wir sind uns alle darüber im Klaren, dass noch nichts entschieden ist. Wir haben weiterhin alle Chancen, die Liga zu halten, und mit ein bisschen Glück sowie viel harter Arbeit wird uns das gelingen!“Personalien: Imran Krasniqi steht wieder parat. Ansonsten tut sich gegenüber dem letzten Spieltag nichts.Der FC Tegernheim und der ASV Burglengenfeld holen am heutigen Donnerstagabend nach. Hier geht's zum Vorbericht der Partie... Außerdem spielen: