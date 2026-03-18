Das 6:0 im Hinterkopf: Burglengenfeld als Favorit nach Tegernheim

Das tat weh: Am ersten Spieltag geriet Tegernheim (weiße Trikots) in Burglengenfeld mit 0:6 unter die Räder. Gelingt dem FCT nun die Revanche? – Foto: Dominik Adlhoch

Klare Rollenverteilung im Nachholspiel der Landesliga Mitte: Der fünftgereihte ASV Burglengenfeld hat eindeutig die Favoritenrolle inne, wenn er am morgigen Donnerstagabend beim FC Tegernheim aufschlägt. Die Regensburger Vorstädter haben nach der 0:3-Niederlage in Luhe-Wildenau weiterhin nur drei Punkte Vorsprung auf die Relegationszone. Dementsprechend wollen sie auf dem heimischen B-Platz unbedingt was fürs Punktekonto tun – und sich zugleich am ASV für die böse 0:6-Schlappe aus dem Hinspiel revanchieren. Am ersten Spieltag zahlte der Wiederaufsteiger ordentlich Lehrgeld. Auf der anderen Seite könnten Erkan Karas Burglengenfelder, die letztes Wochenende trotz eines ansehnlichen Auftritts dem Ligaprimus aus Landshut unterlagen, im Falle eines Auswärtssieges nach Punkten mit dem Rangdritten Ettmannsdorf gleichziehen. Anstoß ist um 19 Uhr.



Thomas Schneider (Trainer FC Tegernheim): „Ein sehr schwerer Gegner. Burglengenfeld ist zu Recht vorne mit dabei und verfügt über große Qualität im Kader. Im Hinspiel haben wir ziemlich Lehrgeld gezahlt, wodurch wir noch eine Rechnung offen haben. Für uns zählt nur – vor allem in einem Heimspiel –, irgendwie Punkte zu holen. Deswegen wollen wir die Punkte diesmal auf jeden Fall daheim lassen.“



Personalien: Alles beim Alten am Hohen Sand. Auch wenn der ein oder andere Spieler angeschlagen ist, können die Trainer aus dem Vollen schöpfen.







Erkan Kara (Trainer ASV Burglengenfeld): „Gegen Landshut haben wir ein richtig gutes Spiel gemacht. Nur die Tore haben zu den entscheidenden Zeitpunkten in der ersten Halbzeit gefehlt. Diese Power, diese Kraft und diese Spielfreude, die meine Jungs gegen den Tabellenführer auf den Platz gebracht haben, müssen wir jetzt eintauschen. Auf Tegernheims B-Platz geht es nur über Zweikämpfe, nur über Laufbereitschaft und nur darum, die Schwelle im Kopf zu überschreiten, dass das kein schönes Spiel werden wird. Das ist die Voraussetzung. Dementsprechend werde ich die Mannschaft auch einstellen. Fakt ist, wir wollen weiter punkten. Das ist unser Ziel.“



Personalien: Mittelfeldantreiber Martin Glöckner ist noch nicht einsatzfähig. Das Mitwirken von Frederic Schüll steht auf der Kippe. Der Rest ist definitiv an Bord.