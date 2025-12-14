Robin Cordes ist zufrieden mit der Hinrunde seiner Heeslinger Zweiten

Nach der Hinrunde vor einem Jahr hatte der Heeslinger SC II ganze 14 Punkte auf dem Konto - jetzt sind es nach der Herbstserie doppelt so viele Zähler. Entsprechend zufrieden ist Trainer Robin Cordes mit der Bilanz und der Entwicklung seiner Truppe.

Wenn man die Hinrunden-Tabelle anschaut, fehlen dem Heeslinger SC II noch zwei Spiele. Nach 13 absolvierten Partien stehen aber 28 Punkte auf dem Konto - im Vorjahr waren es nach 14 Partien nur ganze 14 Zähler. „Wir stehen da, wo wir es erhofft und erwartet haben“, sagt Robin Cordes im Gespräch mit der ZEVENER ZEITUNG.

Die defensive Stabilität sei die Basis für den Erfolg, so Cordes weiter, aber sein Team sei eben auch im Angriff gut. „Das jüngste 4:1 gegen Oyten war ein absolut positives Beispiel, das war unsere fußballerisch beste Leistung. Es hat aber auch gezeigt, wie gut die Moral der Mannschaft ist. Das Team ist mittlerweile nicht mehr ganz so jung, die Spieler sind reifer geworden. Und mit Marco Sobolewski und Mika Kraßmann haben wir zwei Oberliga-erfahrene Spieler dabei, die unheimlich wichtig für das Team sind.“

„Auch das Torverhältnis war eigentlich okay, wir hatten die beste Abwehr der Liga - bis zum Rückspiel in Anderlingen, das wir mit einer absoluten Notelf mit 1:6 verloren haben. Das war neden dem 0:4 in Oyten der klare Ausreißer. Dennoch sind wir mit der Hinrunde mehr als zufrieden. Wir spielen guten Fußball, sehr offensivfreudig. Wir haben achtmal zu Null gespielt, das ist in der Bezirksliga schon bemerkenswert.“

Robin Cordes freut sich über die zwei Top-Torhüter in seinem Kader

Mit Lennart Meyer gibt es auf der anderen Seite aber auch einen 18-Jährigen, der im Team laut Cordes gesetzt ist. „Er ist als Neuzugang bei uns voll eingeschlagen“, erzählt der HSC-Coach. Als Luxus bezeichnet Cordes die personelle Situation auf der Torwart-Position. „Mit Florian Bente und Hannes Butt haben wir zwei Top-Torhüter in unseren Reihen. Hannes ist durch seine Ausbildung zuweilen verhindert, aber das können wir halt super kompensieren.“

In der guten Hinrunde seines Teams sei taktisch nicht viel verändert worden. „Aber durch die Neuzugänge haben wir uns in der Defensive nochmal deutlich verbessert, die ganze Mannschaft arbeitet gut im Gegenpressing. Und nach vorn haben wir dann eben genug Qualität, um jederzeit treffen zu können.“

Gute Mischung im Team sorgt für ausgezeichnete Stimmung



Das gute Klima und die Stimmung in der Mannschaft ist nach Auffassung des HSC-Trainers auch eine Folge der guten Mischung im Team.Da serien vier Spieler, die noch in der U19 kicken könnten, plus einige 20-Jährige. Und dann die Älteren, die schlon länger dabei seien. Das ergänzt sich in den Augen von Robin Cordes ganz hervorragend.

„In der Rückrunde wollen wir die Platzierung in der Tabelle bestätigen und die junge Leute weiter ausbilden und fördern. Bei der Erreichung unserer Ziele haben sich die Heimspiel am Freitag in mehrfacher Hinsicht bewährt, dabei werden wir bleiben“, so der HSC-Coach.

Cordes und seine Co-Trainer bleiben eine weitere Saison beim HSC II

Und es geht weiter mit Cordes und seinem Team. Der HSC vermeldet stolz auf seinen Social-Media-Kanälen: „Das Trainerteam unserer II. Herren bleibt an Bord. Schon jetzt hat Robin Cordes mit seinen Co-Trainern Jan-Niklas Leschniok und Jens Blicharski für die Saison 2026/27 zugesagt. Unser Cheftrainer geht damit bereits in seine fünfte Saison beim HSC – ein starkes Zeichen für Kontinuität und Zusammenhalt.“



Vorsitzender Dominique Schneider wird zitiert: „Diese frühe Zusage ist ein klares und kraftvolles Signal an das Team und den gesamten Verein. Wir sind stolz, dass die Drei ihre konstant starke Arbeit und tolle Entwicklung junger Spieler bei uns weiterführen.“ Dazu Cordes: „Der Verein kam früh auf uns zu - und wir waren uns schnell einig, dass es so weitergehen soll. Wir haben hier ideale Bedingungen und eine tolle Mannschaft.“



