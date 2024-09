Robin Butscher trifft in der ersten und letzten Minute

Mit einem Last-Minute-Tor gelang der SGM T/A ein glücklicher Dreier beim Gastspiel in Erlenmoos, bei dem es auch genau anders herum hätte ausgehen können.

Dabei begann die Partie traumhaft: Nach 22 Sekunden (!) lag der Ball bereits im Netz der Gastgeber, nachdem sich die Biechele-Elf vom Anspiel weg in den Strafraum kombiniert hatte und Robin Butscher nach Zuspiel von Daniel Biechele das frühe 0:1 erzielte. Doch die Freude währte nicht lange, denn bereits eine Minute später führte ein Fernschuss zum 1:1. Danach tat sich vor beiden Toren zunächst wenig. Die Gäste hatten leichte Feldvorteile, bis zur nächsten Chance dauerte es aber bis zur 23. Minute, als Tobias Kaiser nach einem abgewehrten Freistoß am Torhüter scheiterte. Fünf Minuten später bot sich den Platzherren eine Möglichkeit, doch auch diese führte nicht zum Erfolg. Kurz vor dem Seitenwechsel führte eine Einzelaktion von „Biechi“ zur letzten Chance, doch auch er scheiterte am Schlussmann. Im zweiten Durchgang hatte zunächst die Heim-SGM eine Großmöglichkeit, die aber übers Tor flog. Im Gegenzug wäre Daniel Biechele mit einem Fallrückzieher beinahe die Führung gelungen, doch der Keeper lenkte den Ball noch über die Latte. Und nur eine Minute später wurde ein Schuss von Gabriel Boscher noch von einem Abwehrbein zur Ecke abgewehrt. Nach knapp einer Stunde hatte die Gäste-SGM Riesenglück, denn ein Schuss der Hausherren landete nur an der Querlatte. In der 71. Minute wurde der SGM T/A ein Handelfmeter zugesprochen, den Kapitän Florian Villinger sicher zum 1:2 verwandelte. Das schien die Einheimischen wachzurütteln, denn danach bestimmten sie die Partie und kamen in der 78. Minute zum Ausgleich, nachdem sie eine Minute zuvor noch mit einer Großchance an Goalie Basti Schütte gescheitert waren. Jetzt wollten sie mit aller Macht auch noch den Siegtreffer und kamen zu drei weiteren Riesenmöglichkeiten, einmal zielten sie am Tor vorbei und zweimal rettete Basti im Tor glänzend. Tannheim/Aitrach kam nur noch einmal gefährlich vors Tor, dabei bediente Julius Boscher in der Nachspielzeit seinen Mitspieler Robin Butscher, der aufs Tor zusteuerte, den Schlussmann ausspielte und zum glücklichen 2:3 Endstand einschoss.