Robin Braun: „Diskutieren gerne – aber sachlich ...“

Kann man nach solch aufregenden Spielen eigentlich noch schlafen? „Mal besser, mal schlechter“, verrät Robin Braun, „wenn das Adrenalin hoch ist, dann dauert es länger, bis man einschläft.“ Ein erstes Feedback zu seiner Leistung an der Pfeife hat er dann schon bekommen. Direkt nach der Partie werden mit dem Schiedsrichterbeobachter des DFB die wichtigsten Szenen besprochen, eine ausführliche Analyse folgt im Laufe der Woche. Von der Benotung über die Saison hinweg hängt dann ab, wie der Karriereweg als Unparteiischer weitergeht.

In Robin Brauns Fall führt er bisher steil bergauf. Der promovierte Jurist und junge Vater, der seit dem 14. Lebensjahr für den SV Jägerhaus-Linde pfeift, schaffte zur aktuellen Saison den Aufstieg in den Kader der Erstliga-Schiedsrichter, der jedes Jahr nur ganz wenigen Referees glückt. Mittlerweile bringt er es auf zehn Erstliga-Spiele, bei einem Einsatz in Leverkusen machte er Schlagzeilen, weil er als erster Schiri die neu eingeführte öffentliche Erklärung von Entscheidungen über die Stadion-Lautsprecher zum Einsatz bringen konnte.

Zum Job des Unparteiischen gehört auch, so wie vorige Woche auf Schalke, den Druck von 62.077 Zuschauern auf den Rängen auszuhalten. „Diese Kulisse ist für mich nichts Neues. Das will man ja auch haben“, so Braun, der dafür auch auf die Unterstützung eines Mentalcoaches („absolut empfehlenswert“) baut. Elementar seien aber auch die gesammelten Erfahrungen. „Das Spiel HSV gegen Mainz, bei dem viel zusammenkam, war sicher nicht mein bestes, aber eines der wichtigsten für mich. Da habe ich ganz viel gelernt.“

Ob Schiedsrichter für ihn weiter der Traumberuf ist? „Absolut! Es macht tierisch Spaß. Ich mag es, Verantwortung zu übernehmen, und die Arbeit ist unfassbar spannend und herausfordernd.“