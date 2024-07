RNL-Turnier: Hackenheim und Hassia müssen ins Elfmeterschießen

Für beide Teams war es eine erste richtige Herausforderung in der Vorbereitung gewesen, dennoch wollten weder Dilly noch sein Pendant, TuS-Spielertrainer Tim Hulsey, Leistung und Ergebnis überbewerten. So bilanzierte der Hassia-Coach: „Das Ergebnis ist nicht ausschlaggebend. Für mich ist wichtig, dass wir wissen, wo wir stehen und was wir richtig machen.“ Und das war einiges, vor allem viel Leidenschaft, Aggressivität, defensiv sicher stehen und schauen, was vorne geht. Von dieser Leidenschaft waren die Hackenheimer noch ein gehöriges Stück entfernt. „Die Trainingsleistungen waren eigentlich in Ordnung, wir müssen das nun auch im Spiel zeigen“, fand Hulsey, der ebenfalls einige junge Talente einbauen will, dem es aber trotzdem gerade vor der Pause noch deutlich zu leise und emotionslos auf dem Platz war. Dazu bekam sein Team das gefürchtete Tempo nicht auf den Rasen, weder mit noch ohne Ball. Gut war dafür die Reaktion auf die Binger Führung eine Viertelstunde vor Abpfiff. Nur vier Minuten nach Finn Rehms 1:0 glich Lukas Röder schon wieder aus und rettete den Hackenheimern das Remis samt vorsorglichem Elfmeterschießen. Welchen Wert das Ergebnis hat, wird sich in den nächsten Partien zeigen, wenn es beide Landesligisten mit dem haushohen Gruppen-Favoriten TSV Schott Mainz zu tun haben.