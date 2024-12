RNK fördert den regionalen Sport mit 415.000 Euro Landrat Stefan Dallinger dankt den drei Sportkreisen für den Verteilungsvorschlag +++ Neufassung für Kriterien der Sportförderung

Der Rhein-Neckar-Kreis fördert den lokalen Sport in diesem Jahr mit rund 415.000 Euro. Einstimmig votierte der Ausschuss für Schulen, Kultur und Sport des Kreistags in seiner Sitzung am 26. November für das Konzept der Sportkreise über die Verteilung der im Haushaltsjahr 2024 bereitgestellten Mittel für die allgemeine Sportförderung und den Sportstättenzuschuss. Das Konzept war zuvor im Sportausschuss vorberaten worden.