 2026-06-02T03:22:52.672Z

Ticker

RL zur KL LIVE: Steinhöring & Untermenzing siegen - Feldmoching vorn

Relegationshinspiele zur Kreisliga

von Paul Ruser · Heute, 20:30 Uhr · 0 Leser
Reist zum SV Riedmoos: Die SpVgg Feldmoching.
Reist zum SV Riedmoos: Die SpVgg Feldmoching. – Foto: Sven Leifer, Jenni Maul

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Relegation zur Kreis
Relegation zur Kreis
MUC-Solln
Thalkirchen
Alte Haide

Am heutigen Dienstag finden die Relegationshinspiele zur kommenden Kreisliga-Saison statt. Wir berichten im LIVE-Ticker.

Kreis München

Heute, 18:30 Uhr
TSV Grafing
TSV GrafingTSV Grafing
TSV Steinhöring
TSV Steinhöring Steinhöring
0
1
Abpfiff

Der TSV Steinhöring ist seiner Favoritenrolle auf dem Papier gerecht geworden und hat das Relegationshinspiel beim TSV Grafing mit 1:0 für sich entschieden. Damit hat der Kreisligist vor dem Rückspiel am Samstag vor heimischem Publikum beste Karten auf den Klassenerhalt. Der TSV Grafing braucht in der Fremde nun einen (deutlichen) Sieg für den Aufstieg.

Der Siegtreffer durch Toptorschütze Nick Gibson fiel bereits in der Anfangsphase. Der Offensivakteur entwischte seinen Gegenspielern nach einem langen Ball aus der Abwehr heraus und hob das Spielgerät über den herauslaufenden Moritz Pfeifer hinweg in die Maschen.

Insgesamt sahen die mehr als 600 Zuschauer in Grafing zwei unterschiedliche Halbzeiten. Vor der Pause waren die Gäste klar spielbestimmend, wurden aber nur selten so richtig gefährlich. Ivan Bacak scheiterte im Eins-gegen-Eins an Pfeifer. Gibson setzte einen sehenswerten Dropkick über das Tor.

Auf der Gegenseite kam Grafing nur auf Einladung des Kreisligisten zwingend vor das Tor. Johannes Oswald setzte einen Abschluss neben das Tor. Niklas Urban kam nach einer abgefälschten Hereingabe kurz vor dem Seitenpfiff am langen Pfosten zum Abschluss, verfehlte das Tor jedoch hauchzart. Mit dem Pausenpfiff kratzte Steinhöring-Keeper Simon Stadler zuerst einen Freistoß aus dem Kreuzeck und parierte dann einen Kopfball aus kurzer Distanz stark.

Mit der Halbzeit setzte Starkregen ein, der sich später in einen Sturm verwandelte. Dieser schien eher den Hauherren in die Karten zu spielen. Grafing war nun mutiger und übernahm mit Fortlauf der Partie das Spielkommando. Zum Ende hin war der Außenseiter sogar drückend überlegen. Bitter aus Heim-Sicht: Der Kreisklassist kam zu keinen gefährlichen Torschüssen. Der vermeintliche Ausgleich wurde aufgrund einer Abseitsentscheidung aberkannt.

Steinhöring schrieb kaum mehr offensiv an, war aber wenn dann brandgefährlich. Pfeifer lenkte einen Freistoß von Benedikt Redl über die Latte. Kapitän Benjamin Lechner und der eingewechselte Julian Bergmüller zielten in der Schlussphase jeweils am langen Eck vorbei.

Somit blieb es am Ende beim knappen 1:0 für die Gäste. Damit ist in Runde zwei eigentlich noch alles möglich.

TSV Grafing – TSV Steinhöring 0:1
TSV Grafing: Moritz Pfeifer, Maximilian Rüger, Felix Kippes, Stefan Hertlein, Quirin Kreitmaier, Bernhard Hilger, Luis Ladner, Quirin Huber, Niklas Urban, Johannes Oswald, Matthias Esterl - Trainer: Stefan Holzmann
TSV Steinhöring : Simon Stadler, Benjamin Lechner, Johannes Redl, Leonhard Lang, Sebastian Lang, Emmanuel Apler, Mijo Bacak, Benedikt Redl, Kilian Asböck, Ivan Bacak, Nick Gibson - Trainer: Thomas Rotherbl
Schiedsrichter: Jonas Friesen (Neubiberg)
Tore: 0:1 Nick Gibson (10.)

Heute, 18:45 Uhr
SV Untermenzing (U23)
SV Untermenzing (U23)SV Untermenzing (U23) II
FC Alte Haide - DSC München
FC Alte Haide - DSC MünchenAlte Haide
3
1
Abpfiff

Heute, 20:00 Uhr
SV Riedmoos
SV RiedmoosRiedmoos
SpVgg Feldmoching
SpVgg FeldmochingFeldmoching
0
3

Heute, 19:00 Uhr
SpVgg Thalkirchen
SpVgg ThalkirchenThalkirchen
TSV München-Solln
TSV München-SollnMUC-Solln
Abgesagt

Die Partie zwischen Thalkirchen und Solln wurde aufgrund eines laufenden Sportgerichtsverfahrens abgesagt.

Kreis Zugspitze

Heute, 19:00 Uhr
TSV Burggen/Bernbeuren
TSV Burggen/BernbeurenTSV Burggen/Bernbeuren
TSV Otterfing
TSV OtterfingOtterfing
0
3
Abpfiff

Heute, 19:30 Uhr
TSV Murnau
TSV MurnauTSV Murnau II
SG ASV Antdorf / Iffeldorf
SG ASV Antdorf / IffeldorfSG ASV Antdorf
5
1
Abpfiff