RL zur KL LIVE: Steinhöring & Untermenzing siegen - Feldmoching vorn

Reist zum SV Riedmoos: Die SpVgg Feldmoching. – Foto: Sven Leifer, Jenni Maul

Am heutigen Dienstag finden die Relegationshinspiele zur kommenden Kreisliga-Saison statt. Wir berichten im LIVE-Ticker.

Der TSV Steinhöring ist seiner Favoritenrolle auf dem Papier gerecht geworden und hat das Relegationshinspiel beim TSV Grafing mit 1:0 für sich entschieden. Damit hat der Kreisligist vor dem Rückspiel am Samstag vor heimischem Publikum beste Karten auf den Klassenerhalt. Der TSV Grafing braucht in der Fremde nun einen (deutlichen) Sieg für den Aufstieg.

Insgesamt sahen die mehr als 600 Zuschauer in Grafing zwei unterschiedliche Halbzeiten. Vor der Pause waren die Gäste klar spielbestimmend, wurden aber nur selten so richtig gefährlich. Ivan Bacak scheiterte im Eins-gegen-Eins an Pfeifer. Gibson setzte einen sehenswerten Dropkick über das Tor.

Der Siegtreffer durch Toptorschütze Nick Gibson fiel bereits in der Anfangsphase. Der Offensivakteur entwischte seinen Gegenspielern nach einem langen Ball aus der Abwehr heraus und hob das Spielgerät über den herauslaufenden Moritz Pfeifer hinweg in die Maschen.

Auf der Gegenseite kam Grafing nur auf Einladung des Kreisligisten zwingend vor das Tor. Johannes Oswald setzte einen Abschluss neben das Tor. Niklas Urban kam nach einer abgefälschten Hereingabe kurz vor dem Seitenpfiff am langen Pfosten zum Abschluss, verfehlte das Tor jedoch hauchzart. Mit dem Pausenpfiff kratzte Steinhöring-Keeper Simon Stadler zuerst einen Freistoß aus dem Kreuzeck und parierte dann einen Kopfball aus kurzer Distanz stark.

Mit der Halbzeit setzte Starkregen ein, der sich später in einen Sturm verwandelte. Dieser schien eher den Hauherren in die Karten zu spielen. Grafing war nun mutiger und übernahm mit Fortlauf der Partie das Spielkommando. Zum Ende hin war der Außenseiter sogar drückend überlegen. Bitter aus Heim-Sicht: Der Kreisklassist kam zu keinen gefährlichen Torschüssen. Der vermeintliche Ausgleich wurde aufgrund einer Abseitsentscheidung aberkannt.

Steinhöring schrieb kaum mehr offensiv an, war aber wenn dann brandgefährlich. Pfeifer lenkte einen Freistoß von Benedikt Redl über die Latte. Kapitän Benjamin Lechner und der eingewechselte Julian Bergmüller zielten in der Schlussphase jeweils am langen Eck vorbei.

Somit blieb es am Ende beim knappen 1:0 für die Gäste. Damit ist in Runde zwei eigentlich noch alles möglich.

TSV Grafing – TSV Steinhöring 0:1

TSV Grafing: Moritz Pfeifer, Maximilian Rüger, Felix Kippes, Stefan Hertlein, Quirin Kreitmaier, Bernhard Hilger, Luis Ladner, Quirin Huber, Niklas Urban, Johannes Oswald, Matthias Esterl - Trainer: Stefan Holzmann

TSV Steinhöring : Simon Stadler, Benjamin Lechner, Johannes Redl, Leonhard Lang, Sebastian Lang, Emmanuel Apler, Mijo Bacak, Benedikt Redl, Kilian Asböck, Ivan Bacak, Nick Gibson - Trainer: Thomas Rotherbl

Schiedsrichter: Jonas Friesen (Neubiberg)

Tore: 0:1 Nick Gibson (10.)