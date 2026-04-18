RL: VfB schafft Überraschung, Unterhaching klopft oben an

Die SpVgg Unterhaching (blau) schlägt die Reserve der SpVgg Greuther Fürth und fährt die nächsten drei Punkte ein. – Foto: Sportfoto Zink / Melanie Zink

Der VfB Eichstätt holt einen Punkt bei Tabellenführer Nürnberg II, die SpVgg Unterhaching verkürzt den Abstand auf die Tabellenspitze und Wacker Burghausen patzt gegen den TSV Schwaben Augsburg. Der 29. Spieltag der Regionalliga Bayern in der Übersicht.

In der 66. Minute drehte der Club die Partie dann komplett. Joel Skowronek erzielte das 2:1 für die Gäste. Das letzte Wort hatte aber der VfB. Jonas Fries glich das Spiel in der 89. Minute wieder aus und sicherte seiner Mannschaft damit einen Punkt gegen den Ligaprimus. Eichstätt schiebt sich damit vorerst auf Rang fünf der Regionalliga Bayern.

Der VfB Eichstätt holt überraschend ein Remis gegen Spitzenreiter Nürnberg II. Die Begegnung startete direkt furios. Pascal Schittler brachte die Gastgeber schon in der siebten Minute in Führung. Nürnberg schlug jedoch zurück und kam durch einen Treffer von Benedikt Kirsch zum Ausgleich (11.). Mit dem 1:1 ging es auch in die Pause.

Die SpVgg Unterhaching schlägt die SpVgg Greuther Fürth II und verkürtzt den den Rückstand auf die Tabellenspitze. Simon Skarlatidies brachte die Vorstädter in der 26. Minute in Front, kurz nach Beginn der zweiten Hälfte erhöhte Jeroen Krupa auf 2:0 (47.). Die Fürther Reserve konnte durch Philipp Hack zwar noch einmal verkürzen, weitere Tore fielen aber nicht. Für Haching ist es der dritte Sieg in Serie, Greuther Fürth II rutscht währenddessen auf einen Relegationsplatz ab.

Der SV Wacker Burghausen muss eine knappe Pleite gegen den TSV Schwaben Augsburg hinnehmen. Der TSV kam besser in die Partie und ging in der 31. Minute verdient in Führung. Im zweiten Durchgang drückte Wacker aus den Ausgleich, es wollte aber kein Treffer gelingen. Damit endet nach fünf Spielen die Burghausener Ungeschlagen-Serie, der TSV Schwaben Augsburg sammelt hingegen wichtige Punkte im Abstiegskampf und lässt die Abstiegsränge vorerst hinter sich.

TSV Schwaben Augsburg – SV Wacker Burghausen 1:0

TSV Schwaben Augsburg: Maximilian Reil, Benedikt Krug, Dennis Ruisinger, Nicola della Schiava (46. Rasmus Fackler-Stamm), Elias Herzig, Odin Redier (46. Mark Radoki), Marco Greisel (60. Felix Schwarzholz), Maximilian Heiß, Lukas Ramser, Achitpol Keereerom (46. Levis Schaber), Marc Sodji (82. Jonas Greppmeir)

SV Wacker Burghausen: Markus Schöller, Vojtech Mares, Benedikt Schwarzensteiner, Konstantin Gertig, Felix Bachschmid (78. Jordi Woudstra), Alexander Gordok, Lukas Walchhütter, Noah Shawn Agbaje (60. Faton Dzemailji), Moritz Bangerter, Noah Müller (78. Amadou Soumaré), Tom Sanne

Tore: 1:0 Maximilian Heiß (31.)

Spiele am Freitag:

Der FC Bayern musste gegen die SpVgg Ansbach die nächste Niederlage einstecken. In der ersten Halbzeit dominierten die Hausherren und gingen früh in Führung. In der siebten Minute war es Julien Yanda, dem sein zweiter Saison-Treffer gelang. Nach der Halbzeit verloren die Bayern den Faden, der kurz zuvor eingewechselte Tyron Ken James Mata erzielte den Ausgleich (58.). Die Bayern, offensichtlich nun komplett von der Rolle, konnten offensiv keine wirklichen Akzente mehr setzen. Kurz vor Schluss gelang den Gästen dann der Siegtreffer durch Dino Nuhanovic (87.). Ansbach bleibt durch den Sieg an den jungen Bayern dran, denen man die fehlende Erfahrung angemerkt hat. FC Bayern München II – SpVgg Ansbach 1:2

FC Bayern München II: Jannis Bärtl, Vincent Manuba, Julien Yanda, Ljubo Puljic (88. Simon Zöls), David Heindl, Robert Deziel Jr., Deniz Ofli (60. Maximilian Schuhbauer), Kurt Rüger (78. Sadiki Chemwor), Mudaser Sadat, Michael Scott, Bajung Darboe - Trainer: Holger Seitz

SpVgg Ansbach: Jan Mottl, Eric Weeger, Lukas Oberseider, Tobias Dietrich, Riko Manz, Lukas Schmidt (56. Ken Mata), Nico Hayer (83. Sven Landshuter), Luis Althaus, Ben Müller (81. Salih Sen), Patrick Kroiß (90. Niklas Seefried), Üveys Ayan (46. Dino Nuhanovic) - Trainer: Niklas Reutelhuber

Schiedsrichter: Andreas Dinger (Bischofsgrün) - Zuschauer: 696

Tore: 1:0 Julien Yanda (7.), 1:1 Ken Mata (58.), 1:2 Dino Nuhanovic (87.)

Auch der TSV Buchbach ging im Freitagabendspiel ohne Punkte vom Platz. Gegen den Tabellenvierten FV Illertissen setzte es vor rund 650 Zuschauern eine klare 0:3-Niederlage. Quasi mit dem Pausenpfiff brachte Marco Hingerl den FVI in Führung (45.). Nach der Halbzeit baute Teamkollege Daniel Gerstmayer diese auf 2:0 für die Gäste aus (53.) und legte in der 74. Minute selbst nochmal nach. Den Buchbachern fehlte es an Mitteln, den Ball im Tor der Gäste unterzubringen. Der Kult-Klub hat wie die Bayern deshalb weiterhin 40 Punkte auf dem Konto und bleibt im Mittelfeld der Tabelle. FC Bayern München II – SpVgg Ansbach 1:2

FC Bayern München II: Jannis Bärtl, Vincent Manuba, Julien Yanda, Ljubo Puljic (88. Simon Zöls), David Heindl, Robert Deziel Jr., Deniz Ofli (60. Maximilian Schuhbauer), Kurt Rüger (78. Sadiki Chemwor), Mudaser Sadat, Michael Scott, Bajung Darboe - Trainer: Holger Seitz

SpVgg Ansbach: Jan Mottl, Eric Weeger, Lukas Oberseider, Tobias Dietrich, Riko Manz, Lukas Schmidt (56. Ken Mata), Nico Hayer (83. Sven Landshuter), Luis Althaus, Ben Müller (81. Salih Sen), Patrick Kroiß (90. Niklas Seefried), Üveys Ayan (46. Dino Nuhanovic) - Trainer: Niklas Reutelhuber

Schiedsrichter: Andreas Dinger (Bischofsgrün) - Zuschauer: 696

Tore: 1:0 Julien Yanda (7.), 1:1 Ken Mata (58.), 1:2 Dino Nuhanovic (87.)

Spiele ohne oberbayerische Beteiligung: