RL-Tipp mit Inka Grings: Nächster Rückschlag für den Wuppertaler SV

Als erfolgreichste Torschützin der Bundesliga-Geschichte und zweimalige Europameisterin machte sich Inka Grings deutschlandweit einen Namen. Doch auch als Trainerin schrieb die 47-Jährige Geschichte. Im Abstiegskampf der Regionalliga West übernahm sie im Jahre 2019 den SV Straelen – als erste Cheftrainerin einer Herrenmannschaft in den oberen vier Ligen – und scheiterte erst am finalen Spieltag. Seitdem stand sie unter anderem als Nationaltrainerin der Schweizer Frauenmannschaft an der Seitenlinie, blickt aber auch mit Freude auf ihre Zeit in Straelen zurück.
"Ich bin damals zum Ende der Regionalliga-Spielzeit gekommen und wollte helfen, das Wunder noch zu schaffen. Das ist uns am letzten Spieltag letztlich nicht geglückt. Doch selbst das war eine großartige Zeit mit tollen Jungs.", erinnert sich die ehemalige Nationalspielerin. So besiegelte eine 0:3-Niederlage gegen die SG Wattenscheid den Rückschritt in die Oberliga. Dort schieden sich die Wege jedoch nicht. Anders als ursprünglich von Grings auch selbst geplant, blieb sie auch in der Oberliga Cheftrainerin - und führte den Klub von der Römerstraße zum souveränen Wiederaufstieg. Rückblickend eine prägende Zeit für Grings: "Es zeigte mir einfach schon damals, dass es den Spielern nicht um das Geschlecht geht, sondern um den Menschen, der kompetent ist, der empathisch ist und der vor allem weiß, wovon er spricht und was er vermitteln kann."
Nach ihrer Zeit in Straelen coachte Grings das Frauenteam des FC Zürich, die Nationalmannschaft der Schweiz und bis zum Ende der Saison 2024/25 den FC Brügge. Eine Rückkehr in den Männerbereich kann sie sich in jedem Fall vorstellen. "Definitiv. Ich bin jemand, der super offen ist und sich alles zutraut, wenn auch von der Vereinsseite alles passt."
Grings selbst ebnete in gewisser Hinsicht auch den Weg für andere, wie Sabrina Wittmann, die inzwischen im dritten Jahr den FC Ingolstadt führt, oder aber Marie Louise Eta, die für den Rest der Saison den Bundesligisten Union Berlin interimsweise als Cheftrainerin übernimmt.
Auch wenn ihr persönliches Intermezzo mit der Regionalliga nur ein kurzes war, hat sie die Liga auch noch im Blick. "Ich finde die Liga persönlich aber sehr schwer einzuschätzen, weil nach jedem Spieltag gefühlt die Karten neu gemischt werden, du hast da so wenig Konstanz drin. Die Vielzahl an Überraschungen sind für den Zuschauer zwar attraktiv, das macht mir das Tippen aber auch sehr schwer."
"So ein Derby ist immer nett, immer heiß. Ich glaube aber, dass Fortuna Köln auch durch die tabellarische Konstellation die stabilste Mannschaft aktuell ist, auch wenn sie Wochenende (0:1 gegen Borussia Dortmund II) vielleicht etwas ins Schwanken geraten sind. Nichtsdestotrotz, glaube ich, dass Fortuna Köln das Spiel gewinnen wird."
Tipp: 2:0 für Fortuna Köln
Bocholt ist zuerst gut durch die Englische Woche gekommen, hat dann am Wochenende wieder klar verloren (0:4 für den SV Rödinghausen). Nach meine Gefühl wird es jetzt ein Unentschieden.
Tipp: 1:1
"Schwieriges Spiel für Rödinghausen. Ich tippe hier klar auf Borussia Dortmund. Trotzdem glaube ich, dass die aktuelle Tabellensituation dort unten bis zum Ende bleiben wird."
Tipp: 3:0 für Borussia Dortmund II
Velbert muss punkten, was das dort unten auch attraktiver macht. Schalke wird versuche ein bisschen Konstanz reinzubekommen und sich letztlich auch knapp durchsetzen.
Tipp: 1:0 für den FC Schalke 04 II
"Bonn finde ich als Aufsteiger sehr stark und steht sicher im Mittelfeld. Wiedenbrück hat vielleicht noch die Chance auf den Klassenerhalt, das könnte für sie brutales Finale werden. Es ist noch alles möglich, ich glaube, dass sie gewinnen werden."
Tipp: 1:0 für den SC Wiedenbrück
"Paderborn ist wie eine Wundertüte für mich, sehr schwierig einzuschätzen. Fortuna Düsseldorf hat sich mit einem hohen Sieg (3:0-Sieg gegen den SC Wiedenbrück) von unten abgesetzt. Ich tippe auf ein hohes Unentschieden."
Tipp: 2:2
"Ein Spiel aus dem oberen Mittelfeld heraus. Sportfreunde Siegen spielt, wie ich finde eine sehr solide Saison als Aufsteiger. Gütersloh hat zuletzt Unentschieden gespielt (1:1 gegen den SC Paderborn II). Ich glaube, das wird ein typisches 1:1."
Tipp: 1:1
"Oberhausen ist hier sicher klarer Favorit, geriet in den vergangenen Wochen aber auch manchmal ins Wanken. Auch wenn ich glaube, dass sie sich das gegen Lotte nicht nehmen lassen, hat Oberhausen insgesamt wohl zwei bis drei Spiele zu viel verloren. Deswegen rechne ich nicht mehr damit, dass sie an Fortuna Köln herankommen."
Tipp: 2:0 für RW Oberhausen
"Wenn Wuppertal den letzten Strohhalm packen möchte, dann müssen sie gewinnen. Ich glaube aber, dass sie es auch in diesem Spiel nicht schaffen. Beim Wuppertaler SV stand ich zu seiner Zeit, damals noch mit Stephan Küsters, im Gespräch. Für mich muss der Verein Ruhe und Stabilität reinbekommen. Und die findet man beim WSV aktuell überhaupt nicht. Und das wirkt sich leider auf das Sportlich aus. Vielleicht ist es manchmal dann auch vernünftig, wenn man gefühlt drei Schritte zurück macht und nochmal von vorne aufbaut, um wieder zu alter Stärke zu finden. Der Verein gehört eigentlich mindestens in die Regionalliga."
Tipp: 2:1 für Borussia Mönchengladbach II
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