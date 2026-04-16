RL-Tipp mit Inka Grings: Nächster Rückschlag für den Wuppertaler SV

Inka Grings übernimmt den Experten-Tipp für den 30. Spieltag. – Foto: IMAGO/ sportpix

Als erfolgreichste Torschützin der Bundesliga-Geschichte und zweimalige Europameisterin machte sich Inka Grings deutschlandweit einen Namen. Doch auch als Trainerin schrieb die 47-Jährige Geschichte. Im Abstiegskampf der Regionalliga West übernahm sie im Jahre 2019 den SV Straelen – als erste Cheftrainerin einer Herrenmannschaft in den oberen vier Ligen – und scheiterte erst am finalen Spieltag. Seitdem stand sie unter anderem als Nationaltrainerin der Schweizer Frauenmannschaft an der Seitenlinie, blickt aber auch mit Freude auf ihre Zeit in Straelen zurück.

Grings selbst ebnete in gewisser Hinsicht auch den Weg für andere, wie Sabrina Wittmann, die inzwischen im dritten Jahr den FC Ingolstadt führt, oder aber Marie Louise Eta, die für den Rest der Saison den Bundesligisten Union Berlin interimsweise als Cheftrainerin übernimmt. Auch wenn ihr persönliches Intermezzo mit der Regionalliga nur ein kurzes war, hat sie die Liga auch noch im Blick. "Ich finde die Liga persönlich aber sehr schwer einzuschätzen, weil nach jedem Spieltag gefühlt die Karten neu gemischt werden, du hast da so wenig Konstanz drin. Die Vielzahl an Überraschungen sind für den Zuschauer zwar attraktiv, das macht mir das Tippen aber auch sehr schwer."

1. FC Köln II - Fortuna Köln

"So ein Derby ist immer nett, immer heiß. Ich glaube aber, dass Fortuna Köln auch durch die tabellarische Konstellation die stabilste Mannschaft aktuell ist, auch wenn sie Wochenende (0:1 gegen Borussia Dortmund II) vielleicht etwas ins Schwanken geraten sind. Nichtsdestotrotz, glaube ich, dass Fortuna Köln das Spiel gewinnen wird." Tipp: 2:0 für Fortuna Köln

VfL Bochum II - 1. FC Bocholt Sa., 18.04.2026, 14:00 Uhr VfL Bochum VfL Bochum II 1. FC Bocholt 1.FC Bocholt 14:00 PUSH Bocholt ist zuerst gut durch die Englische Woche gekommen, hat dann am Wochenende wieder klar verloren (0:4 für den SV Rödinghausen). Nach meine Gefühl wird es jetzt ein Unentschieden. Tipp: 1:1

Borussia Dortmund II - SV Rödinghausen

"Schwieriges Spiel für Rödinghausen. Ich tippe hier klar auf Borussia Dortmund. Trotzdem glaube ich, dass die aktuelle Tabellensituation dort unten bis zum Ende bleiben wird." Tipp: 3:0 für Borussia Dortmund II FC Schalke 04 II - SSVg Velbert

Sa., 18.04.2026, 14:00 Uhr FC Schalke 04 Schalke 04 II SSVg Velbert SSVg Velbert 14:00 live PUSH

Velbert muss punkten, was das dort unten auch attraktiver macht. Schalke wird versuche ein bisschen Konstanz reinzubekommen und sich letztlich auch knapp durchsetzen. Tipp: 1:0 für den FC Schalke 04 II

SC Wiedenbrück - Bonner SC

Sa., 18.04.2026, 14:00 Uhr SC Wiedenbrück SC Wiedenbrück Bonner SC Bonner SC 14:00 PUSH

"Bonn finde ich als Aufsteiger sehr stark und steht sicher im Mittelfeld. Wiedenbrück hat vielleicht noch die Chance auf den Klassenerhalt, das könnte für sie brutales Finale werden. Es ist noch alles möglich, ich glaube, dass sie gewinnen werden." Tipp: 1:0 für den SC Wiedenbrück SC Paderborn II - Fortuna Düsseldorf II

"Paderborn ist wie eine Wundertüte für mich, sehr schwierig einzuschätzen. Fortuna Düsseldorf hat sich mit einem hohen Sieg (3:0-Sieg gegen den SC Wiedenbrück) von unten abgesetzt. Ich tippe auf ein hohes Unentschieden." Tipp: 2:2 Sportfreunde Siegen - FC Gütersloh

Sa., 18.04.2026, 14:00 Uhr Sportfreunde Siegen SF Siegen FC Gütersloh FC Gütersloh 14:00 live PUSH

"Ein Spiel aus dem oberen Mittelfeld heraus. Sportfreunde Siegen spielt, wie ich finde eine sehr solide Saison als Aufsteiger. Gütersloh hat zuletzt Unentschieden gespielt (1:1 gegen den SC Paderborn II). Ich glaube, das wird ein typisches 1:1." Tipp: 1:1 Sportfreunde Lotte - RW Oberhausen

Sa., 18.04.2026, 14:00 Uhr VfL Sportfreunde Lotte SF Lotte RW Oberhausen RW Oberhausen 14:00 live PUSH

"Oberhausen ist hier sicher klarer Favorit, geriet in den vergangenen Wochen aber auch manchmal ins Wanken. Auch wenn ich glaube, dass sie sich das gegen Lotte nicht nehmen lassen, hat Oberhausen insgesamt wohl zwei bis drei Spiele zu viel verloren. Deswegen rechne ich nicht mehr damit, dass sie an Fortuna Köln herankommen." Tipp: 2:0 für RW Oberhausen Wuppertaler SV - Borussia Mönchengladbach II

So., 19.04.2026, 16:00 Uhr Wuppertaler SV Wuppertaler SV Borussia Mönchengladbach Borussia MG II 16:00 live PUSH