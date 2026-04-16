 2026-04-16T10:11:10.190Z

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RL-Tipp mit Inka Grings: Nächster Rückschlag für den Wuppertaler SV

Im Jahr 2019 wurde Inka Grings die erste Cheftrainerin einer Herrenmannschaft aus den oberen vier Ligen. Für uns blickt sie auf ihre Zeit zurück – und tippt den 30. Spieltag der Regionalliga West.

von Markus Becker · Heute, 22:00 Uhr · 0 Leser
Inka Grings übernimmt den Experten-Tipp für den 30. Spieltag.
Inka Grings übernimmt den Experten-Tipp für den 30. Spieltag. – Foto: IMAGO/ sportpix

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Regionalliga West
Bor.Dortmund II
Schalke 04 II
Borussia MG II
1. FC Köln II

Als erfolgreichste Torschützin der Bundesliga-Geschichte und zweimalige Europameisterin machte sich Inka Grings deutschlandweit einen Namen. Doch auch als Trainerin schrieb die 47-Jährige Geschichte. Im Abstiegskampf der Regionalliga West übernahm sie im Jahre 2019 den SV Straelen – als erste Cheftrainerin einer Herrenmannschaft in den oberen vier Ligen – und scheiterte erst am finalen Spieltag. Seitdem stand sie unter anderem als Nationaltrainerin der Schweizer Frauenmannschaft an der Seitenlinie, blickt aber auch mit Freude auf ihre Zeit in Straelen zurück.

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Grings ist bereit für eine Rückkehr in den Herrenfußball

"Ich bin damals zum Ende der Regionalliga-Spielzeit gekommen und wollte helfen, das Wunder noch zu schaffen. Das ist uns am letzten Spieltag letztlich nicht geglückt. Doch selbst das war eine großartige Zeit mit tollen Jungs.", erinnert sich die ehemalige Nationalspielerin. So besiegelte eine 0:3-Niederlage gegen die SG Wattenscheid den Rückschritt in die Oberliga. Dort schieden sich die Wege jedoch nicht. Anders als ursprünglich von Grings auch selbst geplant, blieb sie auch in der Oberliga Cheftrainerin - und führte den Klub von der Römerstraße zum souveränen Wiederaufstieg. Rückblickend eine prägende Zeit für Grings: "Es zeigte mir einfach schon damals, dass es den Spielern nicht um das Geschlecht geht, sondern um den Menschen, der kompetent ist, der empathisch ist und der vor allem weiß, wovon er spricht und was er vermitteln kann."

Nach ihrer Zeit in Straelen coachte Grings das Frauenteam des FC Zürich, die Nationalmannschaft der Schweiz und bis zum Ende der Saison 2024/25 den FC Brügge. Eine Rückkehr in den Männerbereich kann sie sich in jedem Fall vorstellen. "Definitiv. Ich bin jemand, der super offen ist und sich alles zutraut, wenn auch von der Vereinsseite alles passt."

Grings selbst ebnete in gewisser Hinsicht auch den Weg für andere, wie Sabrina Wittmann, die inzwischen im dritten Jahr den FC Ingolstadt führt, oder aber Marie Louise Eta, die für den Rest der Saison den Bundesligisten Union Berlin interimsweise als Cheftrainerin übernimmt.

Auch wenn ihr persönliches Intermezzo mit der Regionalliga nur ein kurzes war, hat sie die Liga auch noch im Blick. "Ich finde die Liga persönlich aber sehr schwer einzuschätzen, weil nach jedem Spieltag gefühlt die Karten neu gemischt werden, du hast da so wenig Konstanz drin. Die Vielzahl an Überraschungen sind für den Zuschauer zwar attraktiv, das macht mir das Tippen aber auch sehr schwer."

1. FC Köln II - Fortuna Köln

Morgen, 19:30 Uhr
1. FC Köln
1. FC Köln1. FC Köln II
SC Fortuna Köln
SC Fortuna KölnFortuna Köln
19:30

"So ein Derby ist immer nett, immer heiß. Ich glaube aber, dass Fortuna Köln auch durch die tabellarische Konstellation die stabilste Mannschaft aktuell ist, auch wenn sie Wochenende (0:1 gegen Borussia Dortmund II) vielleicht etwas ins Schwanken geraten sind. Nichtsdestotrotz, glaube ich, dass Fortuna Köln das Spiel gewinnen wird."

Tipp: 2:0 für Fortuna Köln

Sa., 18.04.2026, 14:00 Uhr
VfL Bochum
VfL BochumVfL Bochum II
1. FC Bocholt
1. FC Bocholt1.FC Bocholt
14:00

VfL Bochum II - 1. FC Bocholt

Sa., 18.04.2026, 14:00 Uhr
VfL Bochum
VfL BochumVfL Bochum II
1. FC Bocholt
1. FC Bocholt1.FC Bocholt
14:00

Bocholt ist zuerst gut durch die Englische Woche gekommen, hat dann am Wochenende wieder klar verloren (0:4 für den SV Rödinghausen). Nach meine Gefühl wird es jetzt ein Unentschieden.

Tipp: 1:1

Borussia Dortmund II - SV Rödinghausen

Sa., 18.04.2026, 14:00 Uhr
Borussia Dortmund
Borussia DortmundBor.Dortmund II
SV Rödinghausen
SV RödinghausenSV Rödinghausen
14:00live

"Schwieriges Spiel für Rödinghausen. Ich tippe hier klar auf Borussia Dortmund. Trotzdem glaube ich, dass die aktuelle Tabellensituation dort unten bis zum Ende bleiben wird."

Tipp: 3:0 für Borussia Dortmund II

FC Schalke 04 II - SSVg Velbert

Sa., 18.04.2026, 14:00 Uhr
FC Schalke 04
FC Schalke 04Schalke 04 II
SSVg Velbert
SSVg VelbertSSVg Velbert
14:00live

Velbert muss punkten, was das dort unten auch attraktiver macht. Schalke wird versuche ein bisschen Konstanz reinzubekommen und sich letztlich auch knapp durchsetzen.

Tipp: 1:0 für den FC Schalke 04 II

SC Wiedenbrück - Bonner SC

Sa., 18.04.2026, 14:00 Uhr
SC Wiedenbrück
SC WiedenbrückSC Wiedenbrück
Bonner SC
Bonner SCBonner SC
14:00

"Bonn finde ich als Aufsteiger sehr stark und steht sicher im Mittelfeld. Wiedenbrück hat vielleicht noch die Chance auf den Klassenerhalt, das könnte für sie brutales Finale werden. Es ist noch alles möglich, ich glaube, dass sie gewinnen werden."

Tipp: 1:0 für den SC Wiedenbrück

SC Paderborn II - Fortuna Düsseldorf II

Sa., 18.04.2026, 14:00 Uhr
SC Paderborn 07
SC Paderborn 07SC Paderborn 07 II
Fortuna Düsseldorf
Fortuna DüsseldorfF. Düsseld. II
14:00live

"Paderborn ist wie eine Wundertüte für mich, sehr schwierig einzuschätzen. Fortuna Düsseldorf hat sich mit einem hohen Sieg (3:0-Sieg gegen den SC Wiedenbrück) von unten abgesetzt. Ich tippe auf ein hohes Unentschieden."

Tipp: 2:2

Sportfreunde Siegen - FC Gütersloh

Sa., 18.04.2026, 14:00 Uhr
Sportfreunde Siegen
Sportfreunde SiegenSF Siegen
FC Gütersloh
FC GüterslohFC Gütersloh
14:00live

"Ein Spiel aus dem oberen Mittelfeld heraus. Sportfreunde Siegen spielt, wie ich finde eine sehr solide Saison als Aufsteiger. Gütersloh hat zuletzt Unentschieden gespielt (1:1 gegen den SC Paderborn II). Ich glaube, das wird ein typisches 1:1."

Tipp: 1:1

Sportfreunde Lotte - RW Oberhausen

Sa., 18.04.2026, 14:00 Uhr
VfL Sportfreunde Lotte
VfL Sportfreunde LotteSF Lotte
RW Oberhausen
RW OberhausenRW Oberhausen
14:00live

"Oberhausen ist hier sicher klarer Favorit, geriet in den vergangenen Wochen aber auch manchmal ins Wanken. Auch wenn ich glaube, dass sie sich das gegen Lotte nicht nehmen lassen, hat Oberhausen insgesamt wohl zwei bis drei Spiele zu viel verloren. Deswegen rechne ich nicht mehr damit, dass sie an Fortuna Köln herankommen."

Tipp: 2:0 für RW Oberhausen

Wuppertaler SV - Borussia Mönchengladbach II

So., 19.04.2026, 16:00 Uhr
Wuppertaler SV
Wuppertaler SVWuppertaler SV
Borussia Mönchengladbach
Borussia MönchengladbachBorussia MG II
16:00live

"Wenn Wuppertal den letzten Strohhalm packen möchte, dann müssen sie gewinnen. Ich glaube aber, dass sie es auch in diesem Spiel nicht schaffen. Beim Wuppertaler SV stand ich zu seiner Zeit, damals noch mit Stephan Küsters, im Gespräch. Für mich muss der Verein Ruhe und Stabilität reinbekommen. Und die findet man beim WSV aktuell überhaupt nicht. Und das wirkt sich leider auf das Sportlich aus. Vielleicht ist es manchmal dann auch vernünftig, wenn man gefühlt drei Schritte zurück macht und nochmal von vorne aufbaut, um wieder zu alter Stärke zu finden. Der Verein gehört eigentlich mindestens in die Regionalliga."

Tipp: 2:1 für Borussia Mönchengladbach II

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