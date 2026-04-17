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RL LIVE: Bayern empfängt Ansbach - Buchbach gegen FVI
29. Spieltag der Regionalliga Bayern
von Sarah Georgi · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser
Mudaser Sadat durfte gegen die Würzburger Kickers seinen Treffer zum 1:0 bejubeln. – Foto: IMAGO / christ media
Die Regionalliga Bayern beginnt am Freitagabend mit dem Heimspiel des FC Bayern II gegen die SpVgg Ansbach und dem TSV Buchbach gegen den FV Illertissen. Der 29. Spieltag der Regionalliga Bayern in der Übersicht.