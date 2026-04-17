 2026-04-16T10:11:10.190Z

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RL LIVE: Bayern empfängt Ansbach - Buchbach gegen FVI

29. Spieltag der Regionalliga Bayern

von Sarah Georgi · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser
Mudaser Sadat durfte gegen die Würzburger Kickers seinen Treffer zum 1:0 bejubeln.
Mudaser Sadat durfte gegen die Würzburger Kickers seinen Treffer zum 1:0 bejubeln. – Foto: IMAGO / christ media

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Ansbach

Die Regionalliga Bayern beginnt am Freitagabend mit dem Heimspiel des FC Bayern II gegen die SpVgg Ansbach und dem TSV Buchbach gegen den FV Illertissen. Der 29. Spieltag der Regionalliga Bayern in der Übersicht.

Spiele am Freitag:

Heute, 19:00 Uhr
FC Bayern München
FC Bayern MünchenFC Bayern II
SpVgg Ansbach
SpVgg AnsbachAnsbach
19:00live

Heute, 19:00 Uhr
TSV Buchbach
TSV BuchbachBuchbach
FV Illertissen
FV IllertissenIllertissen
19:00live

Spiele am Samstag:

Morgen, 14:00 Uhr
VfB Eichstätt
VfB EichstättEichstätt
1. FC Nürnberg
1. FC NürnbergNürnberg II
14:00live

Morgen, 14:00 Uhr
SpVgg Greuther Fürth
SpVgg Greuther FürthGr. Fürth II
SpVgg Unterhaching
SpVgg UnterhachingHaching
14:00live

Morgen, 14:00 Uhr
TSV Schwaben Augsburg
TSV Schwaben AugsburgSchw. Augsb.
SV Wacker Burghausen
SV Wacker BurghausenSV Wacker
14:00live

Spiele ohne oberbayerische Beteiligung:

Heute, 18:00 Uhr
SpVgg Hankofen-Hailing
SpVgg Hankofen-HailingHankofen
FC Augsburg
FC AugsburgFC Augsburg II
0
0

Heute, 19:00 Uhr
SpVgg Bayreuth
SpVgg BayreuthSpVgg Bayreuth
DJK Vilzing
DJK VilzingDJK Vilzing
19:00live

Heute, 19:00 Uhr
Viktoria Aschaffenburg
Viktoria AschaffenburgAschaffenb.
TSV Aubstadt
TSV AubstadtAubstadt
19:00live

Morgen, 14:00 Uhr
FC Memmingen
FC MemmingenFC Memmingen
FC Würzburger Kickers
FC Würzburger KickersWürz.Kickers
14:00live