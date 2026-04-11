RL: Haching zerlegt Schwaben – Buchbach kassiert deutliche Pleite

Wesley Krattenmacher traf zum 5:0-Endstand. – Foto: Sven Leifer

Unterhaching empfing Schwaben Augsburg, der TSV Buchbach musste nach Aubstadt, Eichstätt traf auf Vilzing. Der 28. Spieltag der Regionalliga Bayern in der Übersicht.

Spiele am Samstag:

3225 Zuschauer im Hachinger Sportpark sahen eine einseitige Angelegenheit. Moritz Müller brachte die SpVgg Unterhaching in der 36. Minute in Front. Kurz vor dem Pausenpfiff legte Tim Hannemann dann doppelt nach – zunächst in der 45.+1 und unmittelbar darauf in der 45.+2 Minute. Mit einer komfortablen 3:0-Führung ging es in die Kabinen. Nach dem Seitenwechsel machte Jeroen Krupa in der 72. Minute alles klar, ehe der eingewechselte Wesley Krattenmacher in der 81. Minute den 5:0-Endstand besorgte. SpVgg Unterhaching – TSV Schwaben Augsburg 5:0

SpVgg Unterhaching: Erion Avdija, Manuel Stiefler, Nils Ortel, Luis Pfluger (79. Leo Kainz), Alexander Winkler, Simon Skarlatidis (70. Wesley Krattenmacher), Andy Breuer, Mike Gevorgyan, Tim Hannemann (74. Marinus Spann), Jeroen Krupa (83. Richard Meier), Moritz Müller (83. Constantin Strunz) - Trainer: Sven Bender

TSV Schwaben Augsburg: Elias Rogg, Dennis Ruisinger, Odin Redier, Marco Greisel (46. Elias Herzig), Maximilian Heiß (73. Mourice Ebeling), Matthias Ostrzolek (66. Nicola della Schiava), Lukas Ramser, Felix Schwarzholz (46. Benedikt Krug), Levis Schaber, Mark Radoki (46. Achitpol Keereerom), Marc Sodji - Spielertrainer: Matthias Ostrzolek

Schiedsrichter: Thomas Stein (Homburg) - Zuschauer: 3225

Tore: 1:0 Moritz Müller (36.), 2:0 Tim Hannemann (45.+1), 3:0 Tim Hannemann (45.+2), 4:0 Jeroen Krupa (72.), 5:0 Wesley Krattenmacher (81.)

451 Zuschauer in Aubstadt erlebten eine klare Heimangelegenheit. Timo Pitter brachte den TSV Aubstadt in der 34. Minute auf die Siegerstraße. Max Grimm legte kurz nach dem Wiederanpfiff in der 47. Minute nach. Buchbach kam in der 62. Minute durch einen Handelfmeter von Samed Bahar auf 2:1 heran. Doch Severo Sturm schnürte in der 76. und 79. Minute einen Doppelpack und stellte mit seinen Treffern zum 3:1 und 4:1 die Weichen endgültig auf Heimsieg. Für Buchbach blieb es beim Ehrentreffer.

TSV Aubstadt – TSV Buchbach 4:1

TSV Aubstadt: Julian Brätz, Ingo Feser, Tim Hüttl, Marcel Fischer, Kevin Frisorger, Timo Pitter (88. Jens Trunk), Leon Heinze, Marco Nickel (86. Lukas Mrozek), Max Grimm, Pascal Moll (59. Maximilian Eckstein), Severo Sturm (82. Nico Schmidt) - Trainer: Claudiu Bozesan

TSV Buchbach: Ludwig Zech, Benedikt Orth, Philipp Walter, Samed Bahar (75. Erwin Ndombe), Alexander Mehring, Jonas Wieselsberger (20. Reza Sakhi Zada), Albano Gashi, Philipp Zimmerer (69. Josue M'bila), Sammy Ammari, Tobias Stoßberger, Romeo Ivelj - Trainer: Marc Unterberger

Schiedsrichter: Stefan Treiber (Neuburg/Donau) - Zuschauer: 451

Tore: 1:0 Timo Pitter (34.), 2:0 Max Grimm (47.), 2:1 Samed Bahar (62. Handelfmeter), 3:1 Severo Sturm (76.), 4:1 Severo Sturm (79.)

Vor 624 Zuschauern in Vilzing blieb es lange Zeit torlos. DJK Vilzing und VfB Eichstätt lieferten sich ein enges Duell, in dem zunächst keine Mannschaft für klare Verhältnisse sorgen konnte. Die Vorentscheidung fiel erst in der 78. Minute: Der eingewechselte Simon Sedlaczek, der Josef Gottmeier in der 54. Minute ersetzt hatte, traf zum 1:0 für die Heimelf. Eichstätt fand in der verbleibenden Spielzeit keine Antwort mehr. Vilzing sichert sich mit dem Sieg drei wichtige Punkte, Eichstätt geht leer aus. DJK Vilzing – VfB Eichstätt 1:0

DJK Vilzing: Sandro Weber, Mario Kufner, Elija Härtl, Luis Bezjak (66. Alexis Alban Fambo), Felix Weber, Jonas Goß (89. Martin Mihaylov), Josef Gottmeier (54. Simon Sedlaczek), Thomas Haas, Nik Leipold (74. Erol Özbay), Paul Grauschopf, Andreas Jünger - Trainer: Thorsten Kirschbaum

VfB Eichstätt: Nikolai Sauernheimer, Florian Lamprecht, Johannes Mayer (68. Lorenz Rachinger), Elias Herger, Jonas Fries, Pascal Schittler, Daniel Hofrichter, Jonathan Grimm, Aurel Kuqanaj (80. Dominik Wolfsteiner), Timo Meixner, Bryan Alexander Beusch (87. Irfan Amidou) - Trainer: Dominik Haußner

Schiedsrichter: Luca Schultze (München) - Zuschauer: 624

Tore: 1:0 Simon Sedlaczek (78.)

Spiele am Freitag:

Der FC Bayern II verliert knapp gegen die Würzburger Kickers. Die Gastgeber waren von Beginn an die tonangebende Mannschaft und spielten sich einige Chancen heraus, konnten jedoch keine davon nutzen. Folglich ging es mit dem 0:0 in die Pause. In der 54. Minute schlugen die kleinen Bayern dann aus dem Nichts zu, Mudaser Sadar traf nach einer schönen Flanke von der linken Seite per Kopf. Würzburg antwortete jedoch umgehend und kam durch einen Schuss aus der zweiten Reihe von Martin Thomann zum Ausgleich.

In der Folge blieb die Partie umkämpft, bis sich die Münchner selbst schwächten. Anton Heinz sah in der 78. Minute die glatt rote Karte. Die Hausherren taten sich dennoch schwer, schafften aber spät noch den Lucky Punch. Tarsis Bonga verwandelte in der Nachspielzeit einen Foulelfmeter zum 2:1 und sicherte seiner Mannschaft damit einen wichtigen Sieg im Aufstiegsrennen.

FC Würzburger Kickers – FC Bayern München II 2:1

FC Würzburger Kickers: Nick Guttenberger, Daniel Hägele (90. Batuhan Gögce), Peter Kurzweg, Ebrahim Farahnak, Liam Omore (90. Dominik Meisel), Tim Kraus (79. Jermain Nischalke), Eroll Zejnullahu, Philipp Ochs, Martin Thomann, Tarsis Bonga, Dion Berisha (79. Cherif Cissé)

FC Bayern München II: Jannis Bärtl, Vincent Manuba, Julien Yanda, Maximilian Schuhbauer (99. Allan Bohomo), Ljubo Puljic, David Heindl, Robert Deziel Jr., Guido della Rovere (18. Mudaser Sadat), Bajung Darboe, Anton Heinz

Tore: 0:1 Mudaser Sadat (54.), 1:1 Martin Thomann (56.), 2:1 Tarsis Bonga (90.+8 Foulelfmeter)

Rot: Anton Heinz (79./FC Bayern München II/Tätlichkeit)

Der SV Wacker Burghausen holt gegen die SpVgg Bayreuth nur einen Punkt und verpasst es, den dritten Sieg in Folge einzufahren. Zunächst ging Wacker sogar in Rückstand. Florian Markert erzielte in der 25. Minute das 1:0 für die Gäste. Burghausen ließ sich allerdings nicht unterkriegen und glich kurz darauf in Person von Vojtech Mares aus (31.).

In der Folge waren beide Mannschaften um den Siegtreffer bemüht, aber niemand konnte den entscheidenden Stich setzen. Damit blieb es am Ende bei einem verdienten Remis.

SV Wacker Burghausen – SpVgg Bayreuth 1:1

SV Wacker Burghausen: Markus Schöller, Vojtech Mares, Benedikt Schwarzensteiner, Faton Dzemailji, Jannis Turtschan, Felix Bachschmid, Alexander Gordok (82. Noah Müller), Noah Shawn Agbaje, Filip Ilic, Moritz Bangerter, Noa-Gabriel Simic (62. Tom Sanne)

SpVgg Bayreuth: Lino Kasten, Edwin Schwarz, Dennis Lippert (45. Angelo Brückner), Alexander Seidel, Felix Schäffner, Marco Zietsch, Nicolas Andermatt, Florian Markert (61. Levi Kraus), Davide Sekulovic (93. Leon Bucher), Patrick Scheder, Maximilian Fesser (84. Thomas Winklbauer)

Tore: 0:1 Florian Markert (25.), 1:1 Vojtech Mares (31.)