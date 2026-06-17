Rieden will mit verjüngtem Kader wieder vorne mitspielen Der letztjährige Tabellendritte aus dem Vilstal startet mit Neu-Trainer Timo Studtrucker in die Vorbereitung und setzt auf die Integration junger Spieler von Peter Gattaut / Werner Schaupert · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser

Der neue Übungsleiter Timo Studtrucker hat seine Arbeit beim 1. FC Rieden aufgenommen. Ein Rang im vorderen Tabellenbereich ist das erklärte Saisonziel des verjüngten Teams. – Foto: Stefan Ritzinger

Am vergangenem Samstag, dem 13. Juni, fiel für die Schützlinge von Neu-Cheftrainer Timo Studtrucker der Startschuss in die Vorbereitung auf die am 26. Juli beginnende Spielzeit in der Kreisliga Süd Amberg/Weiden. Ein Blick auf den Kader des 1. FC Rieden lässt erkennen, dass sich dieser ein wenig verändert und vor allem verjüngt hat.

Das erklärte Saisonziel des Vereins ist es, vorne mitzuspielen und dabei die jungen regionalen Neuzugänge zu integrieren. Keine einfache, aber durchaus reizvolle Aufgabe für Ex-Landesliga-Coach Studtrucker, der vielleicht noch auf den einen oder anderen Neuzugang hoffen darf, da die Kaderplanung final noch nicht abgeschlossen ist.



Neben vielen intensiven Trainingseinheiten wird der FCR auch eine ganze Reihe von Vorbereitungsspielen bestreiten. Den Auftakt bildet die Partie am kommenden Samstag, den 20. Juni, um 13 Uhr auf heimischem Terrain gegen den TSV Johannis 83 Nürnberg (Kreisliga) um 13 Uhr. Sieben Tage später gibt Bezirksligist SV Hahnbach seine Visitenkarte im Vilstal ab. Weitere Vorbereitungsgegner sind der 1. FC Schwarzenfeld (4. Juli), hier kreuzt man mit dem nächsten Vertreter aus der Bezirksliga Nord die Klingen, der SV Schwandorf-Ettmannsdorf II (11. Juli) und die SV TuS/DJK Grafenwöhr (18. Juli). Außerdem ist für den 30. Juni ein weiteres Testspiel auf eigenem Gelände geplant. Der Gegner steht noch nicht fest. Der Startschuss für die neue Kreisliga-Saison fällt dann am Wochenende des 25. und 26. Juli.