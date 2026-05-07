Landesliga-Rückkehrer FC Amberg holt Florek zurück

Ambergs Spielertrainer Friedrich Lieder (links) präsentiert mit Sven Florek den nächsten Neuzugang. – Foto: Matthias Reuß/FC Amberg

Der FC Amberg, Meister der Bezirksliga Nord, hat erneut auf dem Transfermarkt zugeschlagen und kann einen weiteren Neuzugang für die kommende Saison in der Landesliga bekanntgeben. Mit Sven Florek verstärkt sich der Klub im Mittelfeld. Der 27-Jährige wechselt aus der Kreisliga Süd vom 1. FC Rieden zurück an den Schanzl. Beim künftigen Landesligisten ist der „Neue“ kein Unbekannter: Florek war bereits in der Jugend für den FCA aktiv und sammelte auch schon Einsätze in der ersten und zweiten Mannschaft.

„Mit seiner Rückkehr bekommen wir einen Spieler dazu, der unseren Verein kennt und uns im Zentrum weitere Optionen gibt. Wir freuen uns, dass Sven wieder Teil unseres Weges ist“, teilt der FC Amberg mit. Spielertrainer Friedrich Lieder freut sich über den Neuzugang und erklärt: „Er passt von der Altersstruktur her sehr gut zu uns. Mit ihm haben wir einen Spieler mit Erfahrung geholt. Ich wünsche ihm, dass er schnell in die Mannschaft findet, uns direkt hilft und uns weiter verstärkt.“



Sven Florek selbst sagt zu seinem Wechsel an die alte Wirkungsstätte: „Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung beim FC Amberg. Ich will mich hier sportlich noch weiter entwickeln und freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit allen Spielern.“



