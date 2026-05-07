Landesliga-Rückkehrer FC Amberg holt Florek zurück

Der FC Amberg, Meister der Bezirksliga Nord, hat erneut auf dem Transfermarkt zugeschlagen und kann einen weiteren Neuzugang für die kommende Saison in der Landesliga bekanntgeben. Mit Sven Florek verstärkt sich der Klub im Mittelfeld. Der 27-Jährige wechselt aus der Kreisliga Süd vom 1. FC Rieden zurück an den Schanzl. Beim künftigen Landesligisten ist der „Neue“ kein Unbekannter: Florek war bereits in der Jugend für den FCA aktiv und sammelte auch schon Einsätze in der ersten und zweiten Mannschaft.
„Mit seiner Rückkehr bekommen wir einen Spieler dazu, der unseren Verein kennt und uns im Zentrum weitere Optionen gibt. Wir freuen uns, dass Sven wieder Teil unseres Weges ist“, teilt der FC Amberg mit. Spielertrainer Friedrich Lieder freut sich über den Neuzugang und erklärt: „Er passt von der Altersstruktur her sehr gut zu uns. Mit ihm haben wir einen Spieler mit Erfahrung geholt. Ich wünsche ihm, dass er schnell in die Mannschaft findet, uns direkt hilft und uns weiter verstärkt.“
Sven Florek selbst sagt zu seinem Wechsel an die alte Wirkungsstätte: „Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung beim FC Amberg. Ich will mich hier sportlich noch weiter entwickeln und freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit allen Spielern.“
Nach seiner Jugendzeit beim FCA verdiente sich Florek bei den Schwarz-Gelben während der Saison 2017/18 die ersten Sporen im Herrenbereich. Dabei brachte er es auch auf 17 Einsätze in der damaligen Bayernliga-Mannschaft. Es folgte der Wechsel nach Rieden. Seit mittlerweile acht Jahren zieht er bei den Vilstal-Kickern die Fäden im Mittelfeld. Beim 1. FC war Florek durchgehend eine gesetzte Stammkraft, sammelte reichlich Erfahrung in der Kreis- und Bezirksliga. In der aktuellen Kreisligasaison erzielte er sechs Treffer und steuerte weitere fünf Torvorlagen bei. Freilich hinterlässt sein Abgang eine Lücke, die nur schwer zu füllen ist für die Riedener.
Außerdem gab der FC Amberg am Mittwoch bekannt, dass Fabian Geitner
seinen Vertrag um zwei Jahre verlängert hat. Der 27-jährige Defensivmann kam erst im Winter von der DJK Gebenbach und bestritt bislang sieben Ligaspiele für den neuen Klub. „Mich freut, wie gut sich Geiti entwickelt hat und welche wichtige Rolle er inzwischen in der Mannschaft spielt. Ich bin froh, dass er seinen Vertrag um zwei Jahre verlängert hat, weil wir genau solche regionalen Jungs in seinem Fußballalter und mit seiner Qualität brauchen“
, so Sportlicher Leiter Roman Reinhardt. Allerdings gibt es auch einen Abgang: Zum Saisonende verlässt Michel Silva Pereira
den Klub und geht eine neue Herausforderung an. Der 21-jährige Offensivspieler kam letzten Sommer aus Ettmannsdorf, steuerte in 21 Bezirksligaspielen acht Tore und zwei Assists bei. Wohin es ihn zieht, ist noch unklar.