Richterich kämpft mit vielen Ausfällen und hält der VfR den Anschluss?

Der 10. Spieltag der Bezirksliga 4 Mittelrhein steht vor der Tür und verspricht spannende Begegnungen. Während der Kohlscheider BC seine beeindruckende Siegesserie fortsetzen möchte, kämpfen die Teams am Tabellenende um dringend benötigte Punkte im Abstiegskampf. Insbesondere das Aufeinandertreffen zwischen Rhenania Richterich und Germania Hilfarth könnte entscheidend für die Formkurve beider Mannschaften sein. Außerdem erwartet der VfR Würselen gegen DJK FV Haaren einen intensiven Kampf um die oberen Tabellenplätze. Wir können uns auf packende Duelle freuen.

Rhenania Richterich (14. Platz) empfängt Germania Hilfarth (9. Platz) in einem richtungsweisenden Spiel, vor allem für die Rhenania geht es um wichtige Punkte, Abstand zum Tabellenkeller zu gewinnen. Richterich hat bislang erst einen Sieg verbuchen können und steht unter Druck, die Abstiegsplätze zu verlassen. Trainer der Heimmannschaft zeigt sich jedoch skeptisch, was die Personallage betrifft: „Bei uns sind die vielen Ausfälle zu kompensieren. Mal sehen, wer diese Woche zurückkommt und wer belastbar ist. Davon hängt die Ausrichtung ab. Sieben oder acht Ausfälle können wir nicht auffangen!“ Hilfarth, das zuletzt knapp gegen Welldorf-Güsten verlor, wird versuchen, diese Unsicherheiten auszunutzen und wieder drei Punkte einzufahren.

So., 27.10.2024, 14:30 Uhr

DJK Arminia Eilendorf (16. Platz) empfängt den FC Concordia Oidtweiler (6. Platz) in einer schwierigen Phase. Nach der Trennung von Trainer Dennis Giron und der jüngsten 0:4-Niederlage in Haaren steht das Team vor einer ungewissen Zukunft. Das Potenzial ist da, jetzt wird sich zeigen, wie sie mit der Veränderung umgehen werden. Oidtweiler möchte nach dem knappen 3:2-Sieg gegen Mariadorf weiter nach oben klettern und sich im Mittelfeld festigen.

So., 27.10.2024, 15:30 Uhr

Ay-Yildizspor will wieder siegen

Ay-Yildizspor Hückelhoven (4. Platz) empfängt die SG Stolberg (7. Platz) und will nach der knappen Niederlage gegen Kohlscheider BC wieder in die Erfolgsspur zurückfinden. Stolberg hat sich nach einem durchwachsenen Start stabilisiert und wird versuchen, den Favoriten zu ärgern, um die Position zu verbessern. Die SG Stolberg hatte nach einer durchwachsenen Phase einen klaren Sieg gegen Richterich einfahren können und somit wichtige Punkte geholt, um in der Tabelle weiterhin Stabil zu bleiben und das eigene Selbstwertgefühl zu stärken.