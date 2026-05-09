Rheinhessens Stürmer kämpfen um Torjägerkanone Die Fußballsaison geht auf die Zielgerade: Welche Angreifer aus Rheinhessen haben noch Chancen auf die Torjägerkanone in ihrer Liga? Wo wird es eng? Wir geben einen Überblick. von Franziska Donauer · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser

Mischt im engen Rennen um die Torjägerkanone in der Verbandsliga Südwest mit: Gianni Auletta vom FC Basara Mainz – Foto: Stephan Hahne; BuZ

Der Endspurt läuft, die Entscheidungen rücken näher – und mit ihnen die Frage nach der begehrten Torjägerkanone. Von der A-Klasse bis zur Verbandsliga haben auch einige Fußballer aus rheinhessischen Mannschaften gute Chancen, sich am Ende die Krone im Liga-Vergleich zu sichern. Wer liegt vorne, wer lauert noch in Schlagdistanz und wem könnte auf den letzten Metern der Coup gelingen? Wir geben einen Überblick.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung. Basaras Gianni Auletta in Verfolgerrolle Während die Torjäger der rheinhessischen Teams in der Regionalliga Südwest und Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar mit den oberen Plätzen nichts zu tun haben, liegt in der Verbandsliga Südwest Gianni Auletta vom FC Basara Mainz auf Lauerstellung. 24 Treffer stehen auf dem Konto des 25 Jahre alten Angreifers – einer weniger als beim derzeitigen Liga-Topscorer Deniz Darcan von Eintracht Bad Kreuznach. Dabei ist Auletta nicht der einzige aussichtsreiche Verfolger. Yasin Özcelik kommt für den FC Bienwald Kandel auf 23 Treffer. Es bahnt sich also ein echter Krimi an.

Für Auletta und Basara geht es zudem um die Aufstiegsspiele. Derzeit stehen die „Diamanten“ auf Rang zwei – punktgleich mit Jahn Zeiskam. Aulettas Tore könnten also sogar in einem Entscheidungsspiel gefragt sein. Derweil ist für Darcans Bad Kreuznach auf Platz acht und Özceliks Kandel (6.) die Restsaison quasi bedeutungslos. Mao Koyama - Landesliga Ost In der Landesliga Ost kann der SVW Mainz die Runde ausplätschern lassen, derzeit belegen die Weisenauer Platz acht. Für Mao Koyama geht es derweil noch um die Torjägerkanone. Zwei Treffer liegt der 21-jährige Angreifer hinter dem Führungsduo Luca Krämer/Marco Sorg, die für Phönix Schifferstadt beziehungsweise den VfR Grünstadt auf jeweils 20 Tore kommen. Wie viel in drei Spielen noch für Koyama drin ist?