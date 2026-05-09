Mischt im engen Rennen um die Torjägerkanone in der Verbandsliga Südwest mit: Gianni Auletta vom FC Basara Mainz – Foto: Stephan Hahne; BuZ
Rheinhessens Stürmer kämpfen um Torjägerkanone
Die Fußballsaison geht auf die Zielgerade: Welche Angreifer aus Rheinhessen haben noch Chancen auf die Torjägerkanone in ihrer Liga? Wo wird es eng? Wir geben einen Überblick.
von Franziska Donauer · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser
Der Endspurt läuft, die Entscheidungen rücken näher – und mit ihnen die Frage nach der begehrten Torjägerkanone. Von der A-Klasse bis zur Verbandsliga haben auch einige Fußballer aus rheinhessischen Mannschaften gute Chancen, sich am Ende die Krone im Liga-Vergleich zu sichern. Wer liegt vorne, wer lauert noch in Schlagdistanz und wem könnte auf den letzten Metern der Coup gelingen? Wir geben einen Überblick.
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Basaras Gianni Auletta in Verfolgerrolle
Während die Torjäger der rheinhessischen Teams in der Regionalliga Südwest und Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar mit den oberen Plätzen nichts zu tun haben, liegt in der Verbandsliga Südwest Gianni Auletta vom FC Basara Mainz auf Lauerstellung. 24 Treffer stehen auf dem Konto des 25 Jahre alten Angreifers – einer weniger als beim derzeitigen Liga-Topscorer Deniz Darcan von Eintracht Bad Kreuznach. Dabei ist Auletta nicht der einzige aussichtsreiche Verfolger. Yasin Özcelik kommt für den FC Bienwald Kandel auf 23 Treffer. Es bahnt sich also ein echter Krimi an.
Für Auletta und Basara geht es zudem um die Aufstiegsspiele. Derzeit stehen die „Diamanten“ auf Rang zwei – punktgleich mit Jahn Zeiskam. Aulettas Tore könnten also sogar in einem Entscheidungsspiel gefragt sein. Derweil ist für Darcans Bad Kreuznach auf Platz acht und Özceliks Kandel (6.) die Restsaison quasi bedeutungslos.
Mao Koyama - Landesliga Ost
In der Landesliga Ost kann der SVW Mainz die Runde ausplätschern lassen, derzeit belegen die Weisenauer Platz acht. Für Mao Koyama geht es derweil noch um die Torjägerkanone. Zwei Treffer liegt der 21-jährige Angreifer hinter dem Führungsduo Luca Krämer/Marco Sorg, die für Phönix Schifferstadt beziehungsweise den VfR Grünstadt auf jeweils 20 Tore kommen. Wie viel in drei Spielen noch für Koyama drin ist?
Haris Beslic - Bezirksliga
Dass Haris Beslic von Meister SKC Barbaros Mainz um seinen Torjäger-Titel in der Bezirksliga Rheinhessen zittern muss, scheint undenkbar. Der 1,95 Meter große Neuner sammelte in 24 Einsätzen 36 Saisontore. Der erste Verfolger, Domenico Gagliardi vom SV Horchheim, liegt drei Spieltage vor dem Ende 13 Treffer im Rückstand – trotz starker Auftritte wie beim 7:0 in Nierstein, als der 23-Jährige binnen 24 Minuten dreimal traf.
Lirion Aliu - A-Klasse Mainz Bingen & Alzey-Worms
Der derzeit beste Torschütze der A-Klasse Mainz-Bingen kommt ebenfalls aus der Landeshauptstadt. 26-mal ließ Lirion Aliu den FC Aksu Mainz bislang jubeln – und hat damit fünf Treffer Vorsprung auf Moritz Scheu von der SG Harxheim/Gau-Bischofsheim. Dem 28 Jahre alten Aksu-Akteur, der im Sommer von Verbandsligist TuS Marienborn kam, scheint die Kanone sicher. Im Vergleich der A-Klasse Alzey-Worms steht der Führende Sebastian Baumann von der SG Nieder-Wiesen/Rheinhessische Schweiz bei 30 Treffern. Verfolger Nikolaj Michel (27 Tore) von der SG Armsheim/Flonheim müsste in drei Partien mindestens noch dreimal scoren, um gleichzuziehen.
B-Klassen
Ein Blick auf die rheinhessischen B-Klassen verrät: In der Mainz-Binger West-Staffel scheint noch ein Führungswechsel möglich. Derzeit hat Niklas Wein von Alemannia Waldalgesheim II mit 47 Treffern die bessere Ausgangslage als Noah Thelen von Hassia Kempten (46). In der Ost-Staffel liegen Simon Schärf von der TSG Drais (32 Treffer) und Pedro Tiago Mina Alves (Spvgg. Essenheim/30) ebenfalls dicht beisammen.
C-Klassen
C-Klassen übergreifend bahnt sich das engste Rennen in der Mainz-Binger Staffel Mitte an. Hier trennt 25-Tore-Mann Ekrem Emirosmanoglu (FC Sprendlingen) und Verfolger Mazlum Koyunvo FC Vorwärts Orient Mainz nur ein Treffer.