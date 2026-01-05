Rheingold Emmerich triumphiert auch in Weeze

Die Gemeinde Weeze feiert im Jahr 2026 ihr 800-jähriges Bestehen mit einer bunten Auswahl an Kulturveranstaltungen. Am Wochenende ging es sportlich los: Unter dem Motto „Anpfiff 2026 – das Festjahr geht in die erste Runde!“ hat die Seniorenabteilung des TSV Weeze wieder ihre traditionellen Hallenfußballturniere ausgetragen – in diesem Jahr bereits zum 36. Mal.

In der Gruppe A hatten zunächst die späteren Finalisten die Halbfinaltickets unter sich ausgemacht. Im ersten Duell zwischen Emmerich und Weeze behielt der A-Ligist, der alle drei Gruppenspiele gewann, mit 4:3 die Oberhand. Der TSV sicherte sich mit sechs Punkten Rang zwei. Auf den Plätzen drei und vier landeten die C-Ligisten DJK Labbeck/Uedemerbruch und VfR Warbeyen, der tags zuvor schon bei der Klever Stadtmeisterschaft im Einsatz gewesen war.

Von Freitag bis Sonntag quietschten in der gut besuchten Sporthalle im August-Janssen-Sportzentrum wieder die Turnschuhe. Den Höhepunkt des sportlichen Wochenendes markierte am Sonntag das Turnier für erste Mannschaften, das der VfB Rheingold Emmerich (Kreisliga A Rees/Bocholt) im Finale gegen den Gastgeber für sich entscheiden konnte. Und wie ! Die Budenzauberer von der rechten Rheinseite machen es gerne einmal zweistellig. Der VfB Rheingold, der das Endspiel um die Emmericher Stadtmeisterschaft mit 12:3 gegen den SV Vrasselt gewonnen hatte, triumphierte gegen die klassenhöhere Auswahl des Turn- und Spielvereins mit 10:4. Platz drei ging an Vorjahressieger SGE Bedburg-Hau.

Das Geschehen in der Gruppe B gestaltete sich ein wenig spannender. Hier machte der Moerser A-Ligist VfL Rheinhausen (sechs Punkte) vor Bezirksligist SGE Bedburg-Hau (vier Punkte) das Rennen. Das direkte Duell ging mit 2:1 an den VfL. Die SGE sicherte sich Platz zwei, weil das Team von Bernard Alijaj ein Tor mehr als der Duisburger A-Ligist SV Hamborn erzielt hatte. Der direkte Vergleich (3:3) und die Tordifferenz hatten keinen Sieger hervorgebracht. Gruppenletzter wurde Olympia Bocholt (Kreisliga A).

Im Halbfinale war für die SGE dann Endstation. Über die neue Spiellänge von zweimal zehn Minuten behielt Rheingold Emmerich mit 5:2 die Oberhand. In einem packenden zweiten Halbfinale kam der TSV Weeze dreimal nach Rückstand zurück und setzte sich am Ende mit 6:5 gegen den VfL Rheinhausen durch. Im Spiel um Platz drei revanchierte sich die SGE und stürmte mit einem 5:0-Erfolg gegen den VfL Rheinhausen auf Rang drei.

Das Finale avancierte zum torreichsten Spiel des Nachmittags. Der VfB Rheingold Emmerich zeigte einmal mehr eindrucksvoll sein technisches Können auf dem Parkett und wies den TSV Weeze mit 10:4 in die Schranken. Der Stimmung im Lager des Gastgebers tat das jedoch keinen Abbruch. Als dienstältester Spieler hatte Jonas Gorthmanns den TSV durch das Turnier gecoacht. „Der Spaß stand im Vordergrund und den hatten wir. Unser Stammkeeper Lukas Janssen hat auf dem Feld einen super Job gemacht. Emmerich hat verdient gewonnen“, sagte Gorthmanns.

SGE-Trainer Bernard-Alijaj schlug mit seinem Resümee in dieselbe Kerbe: „Rheingold Emmerich war heute die beste Mannschaft. Mit dem dritten Platz können wir sehr gut leben. Die Stimmung war gut und es hat sich keiner verletzt.“

Gutes Fazit des TSV Weeze

Auch an den anderen beiden Turniertagen erzielten die Teams des TSV Weeze gute Ergebnisse. Das Turnier der dritten Mannschaft gewann Viktoria Winnekendonk III (Kreisliga C). Im Endspiel feierte das Team einen 2:1-Erfolg über Viktoria Goch IV (Kreisliga C). Ein 1:0-Sieg über Gastgeber Weeze III reichte Alemannia Pfalzdorf IV (beide Kreisliga C) für Platz drei.

Das Endspiel im Turnier der Frauen-Teams gewann der Hemdener SV (Bezirksliga) am Samstagnachmittag mit 5:1 gegen den TSV Weeze (Kreisliga). Anschließend durfte beim Turnier der zweiten Mannschaften der 1. FC Heelden (Kreisliga B Rees/Bocholt), der sich im Finale mit 4:1 gegen den TSV Weeze II (Kreisliga B Kleve/Geldern) durchgesetzt hatte, den Pokal in die Höhe strecken. Platz drei schnappte sich BV DJK Kellen II vor Rheingold Emmerich II (beide Kreisliga C).

Tim Dünte, Fußball-Abteilungsleiter des Turn- und Spielvereins, zog am Ende ein durch und durch positives Fazit: „Als guter Gastgeber sind wir dreimal Zweiter geworden. Es war wie immer ein sehr schönes Wochenende mit einer vollen Halle. Jetzt folgt am nächsten Samstag noch das Turnier der Alt-Herren.“

