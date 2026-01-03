Rheinberger Stadtmeisterschaft erlebt Imageverlust



Concordia Rheinberg Die Mannschaft von Manfred Wranik steckt weiter tief im Tabellenkeller der Kreisliga A. Ob die Zusammenarbeit über den Sommer hinaus fortgeführt wird, ist noch offen – am Sonntag wird der Trainer des Pokalsiegers von 2024 das Turnier wieder von der Tribüne aus verfolgen. Die sportliche Verantwortung übernehmen seine Assistenten Ingo Feß und Björn Kluth. „Wir gehen es wieder ganz entspannt an und kommen mit zehn Leuten. Dass das Verletzungsrisiko groß ist, hat man im Vorjahr bei Lars Meier gesehen“, gibt Wranik zu bedenken. Die Vorbereitung beginnt für die Concordia erst am Dienstag.