Revanchiert sich Nordwalde im Derby? 16. Spieltag der Bezirksliga 12

Eine große Rechnung hat der 1. FC Nordwalde mit dem Lokalrivalen SC Greven 09 offen. Die Bezirksliga-Rückkehr vermieste die Elf von Julian Lüttmann den Blau-Weißen mit einer 1:4-Klatsche. Nun bietet sich eine perfekte Gelegenheit diese zu begleichen: Freitagabend, Flutlicht, Derby zum Rückrundenauftakt − mehr kann man dem Fußballromantiker nicht bieten. Nichts desto trotz wäre alles andere als ein erneuter Sieg der 09er eine Überraschung. Greven ist im November noch ohne jeglichen Punktverlust, auswärts seit Beginn der Saison ohnehin ungeschlagen und grüßt von Tabellenplatz vier. Nordwalde schlägt sich für einen Aufsteiger zwar mehr als wacker, hat ein komfortables Polster von sieben Punkten auf die Abstiegsränge, ist von dem sportlichen Niveau des Lokalrivalen jedoch noch ein gutes Stück entfernt. Diese Bezirksliga 12 kommt aber recht zuverlässig mit großen Überraschungen daher, warum also nicht auch in diesem Spiel?

In den letzten Wochen hat sich Emsdetten 05 zweifelsohne eine ansprechende Position im Kampf um den Aufstieg in die Landesliga erarbeitet. Durch zwei Niederlagen in Folge rutschte Münster 08 sogar auf Tabellenplatz drei, wurde vorerst vom Borghorster FC überholt. 05 hingegen kam seinen Pflichten nach und zog auf vier Punkte davon. Siegt die Elf von Daniel Apke am letzten Spieltag vor der Winterpause gegen Concordia Albachten, könnte sogar ein Vorsprung von sieben Punkten drin sein. Die Aufgabe ist jedoch alles andere als leicht, Concordia ist zuhause stabil und verlor erst eine Partie vor heimischem Publikum. Auch Verfolger Münster 08 schlug Albachten mit 1:0. Seit nun sieben Spielen ist die Mannschaft von Spielertrainer Max Heimsath ungeschlagen (drei Siege, vier Unentschieden). 05 sollte also mehr als gewarnt sein, um das Jahr mit einem Erfolgserlebnis abzuschließen braucht es einen Auftritt ohne Nachlässigkeiten.