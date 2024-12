Reutlinger Kickers: Mit Vision und Leidenschaft zum Erfolg

– Foto: Reutlinger Kickers

Der neu gegründete Fußballverein Reutlinger Kickers möchte zur Anlaufstelle für leistungsorientierten Fußball in der Region werden. Der erste Vorsitzende Jan Stoll spricht über die ersten Monate, Herausforderungen und die Ziele für die Zukunft.

Die Vision eines Leistungszentrums "Wir wollen innerhalb der Region die Anlaufstelle für leistungsorientierten sowie leistungs- und jugendfördernden Fußball werden", erklärt Jan Stoll, erster Vorsitzender der Reutlinger Kickers. Dabei spricht er sowohl von den aktiven Spielern aller Altersgruppen als auch von den verantwortlichen Trainern und Betreuern. "Die Weiterentwicklung soll sich allerdings nicht nur auf die fußballerischen Qualitäten beschränken, sondern vielmehr sehen wir uns als Leistungszentrum, welches die bestmöglichen Voraussetzungen für die Optimierung in den Bereichen Sport, Gesundheit, Persönlichkeitsentwicklung und Sozialkompetenz für Schule und Beruf bieten will."

Holpriger Start und erste Erfolge Die ersten Monate seit dem Start des Spielbetriebs waren für Stoll persönlich herausfordernd. "Es war sehr holprig, viele Telefonate etc., nicht wegen Spielern, sondern eher wegen dem Platz und den Kabinen", berichtet er. Mittlerweile hat sich die Situation jedoch beruhigt. Besonders im Jugendbereich lief es von Anfang an gut: "Da war klar, dass die Kids und Jugendlichen das gut meistern werden." Der Verein ist in den ersten Monaten stark gewachsen, was Stoll darin bestärkt, auf dem richtigen Weg zu sein. "Das hat uns gezeigt, dass wir etwas richtig machen."

Planung einer zweiten Mannschaft Bereits für die Saison 2025/2026 plant der Verein die Aufstellung einer zweiten Mannschaft. Der Grund dafür liegt auf der Hand: "Wir haben aktuell zu viele Spieler in der ersten Mannschaft, ungefähr so um die 50 Stück", so Stoll. "Damit unser Konzept aufgeht und sich jeder entwickeln kann, müssen wir den nächsten Schritt gehen, sodass jeder die gleichen Chancen hat." Die zweite Mannschaft soll auch den A-Jugend-Spielern die Möglichkeit geben, sich zu beweisen und erste Erfahrungen zu sammeln. "Wir erhoffen uns natürlich auch, dass durch die mehr Anzahl der Spiele dann auch mehr Spieler wieder kicken wollen." Umgang mit sportlichen Rückschlägen Die bisherige Saison brachte auch einige deutliche Niederlagen mit sich. Doch wie motiviert man das Team, weiter dran zu bleiben? "Für die Niederlagen waren natürlich mehrere Punkte verantwortlich, wie zum Beispiel der Trainerwechsel", erklärt Stoll. "Die Männer wissen, was wir vorhaben, und wollen auch ein Teil davon sein. Aller Anfang ist hart, sie wachsen miteinander und spielen immer mehr zusammen." Dank des neuen Trainerteams gibt es jetzt auch eine klare Struktur. "Nun sind sie alle brennend motiviert und wollen weitermachen. Vorgenommen haben sie sich, unsere Rückschläge in der Hinrunde in der Rückrunde wieder aufzuholen." Aktuelle Platzierung und Ziele Mit 8 Punkten aus 11 Spielen stehen die Reutlinger Kickers aktuell auf Platz 9 der Tabelle in der Kreisliga B5 Alb. Trotz der schwierigen Ausgangslage hat der Verein klare Ziele für den Rest der Saison: "Die Mannschaft wieder zu einer Mannschaft machen und Siege einfahren", betont Stoll. Resonanz in der Fußball-Community Die Aufnahme des Vereins in der Fußball-Community und bei den Fans in Reutlingen ist gemischt. "Diejenigen, die die Struktur und Visionen unseres Vereins kennen, stehen sehr hinter uns", sagt Stoll. "Ebenfalls finden sie die Idee dahinter sehr gut. Dennoch merken wir auch, dass die, die uns nicht kennen, auch sehr gegen uns sein können."

