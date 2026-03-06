Reserven-Party in der Landesliga Hammonia, Abstiegsgipfel in Altona

Spieltag 21 in der Landesliga Hammonia: Am Freitag sind viele Reserve-Mannschaften im Einsatz, unter anderem Tabellenführer FC Eintracht Norderstedt II. Zwischen Altona 93 II und Klub Kosova steigt am Sonntag ein Kellerduell.
22. Spieltag
Fr., 13.03.26 19:00 Uhr Klub Kosova - SC Nienstedten
Fr., 13.03.26 20:00 Uhr Hamburger SV III - FC St. Pauli III
Fr., 13.03.26 20:00 Uhr FC Eintracht Norderstedt II - TuS Osdorf
So., 15.03.26 12:00 Uhr Altona 93 II - TBS Pinneberg
So., 15.03.26 12:30 Uhr FC Alsterbrüder - SC Victoria II
So., 15.03.26 13:30 Uhr Eimsbütteler TV II - FC Union Tornesch
So., 15.03.26 14:00 Uhr Eintracht Lokstedt - Hetlinger MTV
So., 15.03.26 14:00 Uhr SV Rugenbergen - SSV Rantzau Barmstedt
23. Spieltag
Fr., 20.03.26 19:30 Uhr TuS Osdorf - FC Alsterbrüder
Fr., 20.03.26 20:00 Uhr SC Victoria II - SV Rugenbergen
Fr., 20.03.26 20:00 Uhr SC Nienstedten - Altona 93 II
Fr., 20.03.26 20:00 Uhr Hamburger SV III - Klub Kosova
So., 22.03.26 13:00 Uhr TBS Pinneberg - Eintracht Lokstedt
So., 22.03.26 14:00 Uhr FC Union Tornesch - FC St. Pauli III
So., 22.03.26 15:00 Uhr Hetlinger MTV - FC Eintracht Norderstedt II
