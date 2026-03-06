 2026-03-05T07:49:35.839Z

Reserven-Party in der Landesliga Hammonia, Abstiegsgipfel in Altona

Landesliga Hammonia: Am Freitag sind viele Reserve-Mannschaften im Einsatz, unter anderem Tabellenführer FC Eintracht Norderstedt II. Zwischen Altona 93 II und Klub Kosova steigt am Sonntag ein Kellerduell.

Archivbild: Klub Kosova im Kellerduell.
Archivbild: Klub Kosova im Kellerduell. – Foto: Robert Kruber

Spieltag 21 in der Landesliga Hammonia: Am Freitag sind viele Reserve-Mannschaften im Einsatz, unter anderem Tabellenführer FC Eintracht Norderstedt II. Zwischen Altona 93 II und Klub Kosova steigt am Sonntag ein Kellerduell.

Heute, 20:00 Uhr
SC Nienstedten
SC NienstedtenNienstedten
FC St. Pauli
FC St. PauliSt. Pauli III
20:00
Spieltext Nienstedten - St. Pauli III

Heute, 20:00 Uhr
Hamburger SV
Hamburger SVHamburger SV III
Eimsbütteler TV
Eimsbütteler TVETV II
20:00
Spieltext Hamburger SV III - ETV II

Heute, 20:00 Uhr
SC Victoria
SC VictoriaSC Victoria II
FC Eintracht Norderstedt
FC Eintracht NorderstedtNorderstedt II
20:00
Spieltext SC Victoria II - Norderstedt II

Heute, 19:30 Uhr
TuS Osdorf
TuS OsdorfTuS Osdorf
Eintracht Lokstedt
Eintracht LokstedtEin.Lokstedt
19:30
Spieltext TuS Osdorf - Ein.Lokstedt

So., 08.03.2026, 13:00 Uhr
TBS Pinneberg
TBS PinnebergTBS Pinneb.
Hetlinger MTV
Hetlinger MTVHetlingen
13:00
Spieltext TBS Pinneb. - Hetlingen

So., 08.03.2026, 14:00 Uhr
FC Union Tornesch
FC Union TorneschUn.Tornesch
SV Rugenbergen
SV RugenbergenRugenbergen
14:00
Spieltext Un.Tornesch - Rugenbergen

So., 08.03.2026, 12:00 Uhr
Altona 93
Altona 93Altona 93 II
Klub Kosova
Klub KosovaKlub Kosova
12:00
Spieltext Altona 93 II - Klub Kosova

So., 08.03.2026, 15:00 Uhr
SSV Rantzau Barmstedt
SSV Rantzau BarmstedtSSV Rantzau
FC Alsterbrüder
FC AlsterbrüderAlsterbrüder
15:00
Spieltext SSV Rantzau - Alsterbrüder

Das sind die nächsten Spieltage

22. Spieltag
Fr., 13.03.26 19:00 Uhr Klub Kosova - SC Nienstedten
Fr., 13.03.26 20:00 Uhr Hamburger SV III - FC St. Pauli III
Fr., 13.03.26 20:00 Uhr FC Eintracht Norderstedt II - TuS Osdorf
So., 15.03.26 12:00 Uhr Altona 93 II - TBS Pinneberg
So., 15.03.26 12:30 Uhr FC Alsterbrüder - SC Victoria II
So., 15.03.26 13:30 Uhr Eimsbütteler TV II - FC Union Tornesch
So., 15.03.26 14:00 Uhr Eintracht Lokstedt - Hetlinger MTV
So., 15.03.26 14:00 Uhr SV Rugenbergen - SSV Rantzau Barmstedt

23. Spieltag
Fr., 20.03.26 19:30 Uhr TuS Osdorf - FC Alsterbrüder
Fr., 20.03.26 20:00 Uhr SC Victoria II - SV Rugenbergen
Fr., 20.03.26 20:00 Uhr SC Nienstedten - Altona 93 II
Fr., 20.03.26 20:00 Uhr Hamburger SV III - Klub Kosova
So., 22.03.26 13:00 Uhr TBS Pinneberg - Eintracht Lokstedt
So., 22.03.26 14:00 Uhr FC Union Tornesch - FC St. Pauli III
So., 22.03.26 15:00 Uhr Hetlinger MTV - FC Eintracht Norderstedt II

>>> Hier geht es zum Spielplan der Landesliga Hammonia

