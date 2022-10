Reserve marschiert weiter

Unsere Zweite fährt bei BW Lünne einen schwer erkämpften Arbeitssieg ein. Im ersten Durchgang agiert die Zecic-Elf dabei sehr dominant, führt verdient mit 2:0, gerät nach dem Seitenwechsel gegen einen immer stärker aufspielenden Kreisligaabsteiger aber zunehmend in die Defensive. Nach dem Anschlusstreffer entwickelt sich dann eine offene Partie, die unsere Zweite mit etwas Glück und dem späten 3:1 für sich entscheiden kann. Nach 11 Partien stehen nun bereits 22 Zähler zu Buche - in der Vorsaison, die unser Team auf einem tollen 4. Platz abschließen konnten, hatte man für diese Punktzahl noch 16 Anläufe benötigt. Eine starke Leistung, die vor dem großen Derby am Freitagabend gegen Laxten II zusätzlich Rückenwind verschafft!

Tore: Janknecht, Lübbers, Fiekers.