Reserve klettert in die obere Tabellenhälfte

Zum zehnten Saisonspiel traf sich unsere Reservemannschaft zu Hause zum Derby gegen den SV Weidenstetten auf den man letztes Mal vor rund zwei Jahren traf. Aufgrund von Verletzungen und Personalmangel in der ersten Mannschaft wurde die Startaufstellung auf einigen Positionen verändert, so musste unteranderem Jan David Schäch als Stürmer beginnen. Dieser war es auch, der nach kurzer Zeit im Spiel die erste sehenswerte Chance hatte. Nach einem Freistoß kam dieser aus kurzer Distanz zum Abschluss, zum Pech unserer Mannschaft stand genau auf der Linie ein Spieler der den Schuss blockierte. Nach dieser Chance entwickelte sich ein offenes Spiel in dem Weidenstetten zunächst die besseren Einschussmöglichkeiten hatte und auch ein Tor erzielen hätte müssen, was allerdings nicht geschah. Unsere Mannschaft wurde hingegen wiederholt durch Freistöße gefährlich, die immer wieder kurz vor dem Tor allerdings keinen Abnehmer finden konnten. Aus einem solchem Standard folgte wiederum ein Konter der Weidenstetter in der 41 Minute, welchen Jan Bührle gerade noch durch ein taktisches Foul mit dem Resultat der gelben Karte unterbinden konnte. Zwei Aktionen später war es wiederum Jan B., der nach einem starken Sprint mit dem Ball über das halbe Feld beim Abschluss nur knapp das Tor verfehlte. So ging es mit einem 0:0 in die Pause in der Alper für Mike eingewechselt wurde.

Zwölf Minuten nach Wiederanpfiff konnte Timo Buhle einen Freistoß direkt verwandeln und unsere Mannschaft mit 1:0 in Führung bringen. Mit der Führung im Rücken wurden Cetin und David L. für Nick und Lukas Schmid eingewechselt. Im weiteren Spielverlauf konnte Nils sich auch noch beweisen in dem er den Ausgleich des Gegners nach einem langen Ball über die Abwehrkette vereitelte. Nachdem sich Timo nach wiederholtem Foulspiel in der 78 Minute die Ampelkarte abholte verteidigte unsere Mannschaft die Führung noch über die Zeit. Somit konnte an den zuletzt guten Ergebnissen trotz dezimiertem Kaders angeknüpft werden.