Reserve der SGE Bedburg-Hau trifft eine klare Entscheidung

Die erste Mannschaft der SGE Bedburg-Hau wird in der kommenden Saison in der jetzigen Form nicht mehr existieren. Das steht seit einigen Wochen fest. Selbst bei einem noch möglichen Klassenerhalt wird das Team nicht in der Bezirksliga an den Start gehen. Eine Frage war aber bislang noch offen: In welcher Liga will das zweite Team antreten, das nach der Saison zur neuen ersten Mannschaft umgewandelt wird? Jetzt gibt es eine Antwort.
„Wir haben uns in der vergangenen Woche mit der Mannschaft zusammengesetzt und das Thema besprochen. Am Ende ist das Team mehrheitlich zu folgendem Entschluss gekommen: Sollte die zweite Mannschaft den Klassenerhalt in der Kreisliga A sportlich noch schaffen, ist das auch die Liga, in der wir in der neuen Saison an den Start gehen werden“, sagt Rene van Elten, der die Reserve trainiert und das neuformierte Team auch in der kommenden Spielzeit weiter als Coach betreuen wird.
Diese Entscheidung bedeutet im Umkehrschluss: Sollte die SGE-Reserve aus der Kreisliga A absteigen, wird es in Hasselt einen Neustart in der Kreisliga B geben. „Ich kann mit dieser Idee sehr gut leben. Zudem zeigt es auch, dass wir uns wirklich nur nach dem Sportlichen richten werden und nicht über irgendwelche theoretischen Möglichkeiten das Kreisliga-Oberhaus sichern wollen“, sagt Rene van Elten.
Der Trainer und seine Mannschaft glauben nach dem Sieg gegen den Mitabstiegskonkurrenten BV Sturm Wissel auch noch an den Klassenerhalt. „Natürlich unterschätzen wir keinen Gegner. Aber wir haben jetzt noch zwei Endspiele. Wenn wir hier siegreich bleiben, ist der Klassenerhalt noch möglich. Und wenn wir am Ende über dem Strich stehen, hat es sich die Mannschaft auch verdient, in der kommenden Saison in der A-Liga zu spielen“, sagt der Coach.
Als zweite Mannschaft tritt zukünftig die ehemalige dritte Mannschaft der SGE Bedburg-Hau an. Fest steht jetzt schon, dass die „neue Reserve“ auf jeden Fall in der Kreisliga C spielen wird.
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