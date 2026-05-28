Reserve der SGE Bedburg-Hau trifft eine klare Entscheidung

Rene van Elten bleibt Trainer der SGE Bedburg-Hau. – Foto: Veein

Die erste Mannschaft der SGE Bedburg-Hau wird in der kommenden Saison in der jetzigen Form nicht mehr existieren. Das steht seit einigen Wochen fest. Selbst bei einem noch möglichen Klassenerhalt wird das Team nicht in der Bezirksliga an den Start gehen. Eine Frage war aber bislang noch offen: In welcher Liga will das zweite Team antreten, das nach der Saison zur neuen ersten Mannschaft umgewandelt wird? Jetzt gibt es eine Antwort.

„Wir haben uns in der vergangenen Woche mit der Mannschaft zusammengesetzt und das Thema besprochen. Am Ende ist das Team mehrheitlich zu folgendem Entschluss gekommen: Sollte die zweite Mannschaft den Klassenerhalt in der Kreisliga A sportlich noch schaffen, ist das auch die Liga, in der wir in der neuen Saison an den Start gehen werden“, sagt Rene van Elten, der die Reserve trainiert und das neuformierte Team auch in der kommenden Spielzeit weiter als Coach betreuen wird.

Im Fall eines sportlichen Klassenerhalts: Neue erste Mannschaft startet in der Kreisliga A