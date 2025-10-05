Rengershausen baut Vorsprung aus – Holzhausen gelingt erster Heimsieg

Remis im Sauertalstadion

Im Verfolgerduell trennten sich Grebenstein und Lohfelden mit einem gerechten Unentschieden. Nach torloser erster Hälfte brachte Leon Ungewickel den TuSpo per Kopf in Führung (81.). Nur vier Minuten später glich der eingewechselte Sajad Rezayi für den FSC aus. Das Remis hilft vor allem Spitzenreiter Rengershausen, der seinen Vorsprung ausbauen konnte.

