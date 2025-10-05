Rengershausen baut Vorsprung aus – Holzhausen gelingt erster Heimsieg

Ein Spieltag mit späten Toren, spektakulären Wendungen und klaren Ergebnissen prägte die Gruppenliga Kassel 2. Der TuSpo Rengershausen untermauerte seine Tabellenführung, während FSC Lohfelden und TuSpo Grebenstein im Verfolgerduell Punkte teilten. Wichtige Punkte gab es im Keller, wo TSV Wolfsanger und SG Wettesingen/Breuna/Oberlistingen klare Zeichen setzten.
Im Verfolgerduell trennten sich Grebenstein und Lohfelden mit einem gerechten Unentschieden. Nach torloser erster Hälfte brachte Leon Ungewickel den TuSpo per Kopf in Führung (81.). Nur vier Minuten später glich der eingewechselte Sajad Rezayi für den FSC aus. Das Remis hilft vor allem Spitzenreiter Rengershausen, der seinen Vorsprung ausbauen konnte.
Mehr zum Spiel hier.
Klare Angelegenheit
Der Tabellenvorletzte Wilhelmshöhe blieb gegen Wettesingen chancenlos. Oliver Flörke und Rinat Kabykenov stellten früh auf 0:2, Felix Kleinschmidt erhöhte noch vor der Pause. Trotz Unterzahl nach Rot für Kabykenov sorgten Felix Blätterbauer und Matthias Danowsky für den klaren Auswärtserfolg. Für die SG ein dringend nötiges Lebenszeichen im Tabellenkeller.
Glimpflich davon gekommen
In einer dramatischen Partie setzte sich Hombressen/Udenhausen gegen Wanfried durch. Gambetta traf zunächst per Strafstoß für den VfL, ehe Lohne ausglich. Nach dem erneuten Rückstand sorgten Hofmeyer und der eingewechselte Plaum in der Nachspielzeit für die späte Wende. Wanfried bleibt damit auf einem Abstiegsplatz.
Ersten Heimsieg eingetütet
Aufsteiger Holzhausen überraschte mit einem klaren Heimsieg gegen den Siebten Kaufungen. Fynn Diederich stellte früh auf 1:0, ehe Linus Schäfer mit einem Doppelpack die Partie entschied. Für Holzhausen war es der erste Heimsieg der Saison. Kaufungen hingegen verlor im Rennen um die vorderen Plätze an Boden.
Tabellenführung ausgebaut
Der Tabellenführer Rengershausen drehte nach Rückstand das Spiel gegen den Fünften aus Reinhardshagen (21). Lukas Salomon brachte die Gäste in Führung, ehe Lanatowitz, Dereli, Köhler und Büyükata für die Wende sorgten. Jan Paar betrieb in der Nachspielzeit Ergebniskosmetik. Rengershausen bleibt mit zehn Siegen aus elf Spielen das Maß der Dinge.
Torflaute eindrucksvoll beendet
Aufsteiger Bosporus gewann ein wildes Spiel gegen Hertingshausen. Nach 2:0-Führung durch ein Eigentor von Genilke und Eryilmaz drehte Jan Kraus mit einem Doppelpack die Partie. Doch Jammal und Bayoud stellten für die Gastgeber den alten Abstand wieder her, ehe Gutberlet nur noch verkürzte. Bosporus festigt damit Rang sechs.
Spät folgt die Entscheidung
Wolfsanger fuhr einen ungefährdeten Heimsieg gegen das Schlusslicht Espenau ein. Henrik Gleim traf früh, ehe Holzhauer und der eingewechselte Križanović in der Schlussphase nachlegten. Espenau bleibt nach elf Spielen sieglos. Wolfsanger hält mit dem Sieg Anschluss an das Tabellenmittelfeld.
Absage
Die Partie zwischen Rothwesten und Eintracht Baunatal wurde aufgrund Unbespielbarkeit des Platzes abgesagt.