Ungewickel trifft, Rezayi antwortet

Im Verfolgerduell der Gruppenliga Kassel 2 trennten sich TuSpo 1900 Grebenstein und der FSC 1924 Lohfelden mit einem gerechten 1:1-Unentschieden. Beide Mannschaften begegneten sich im Sauertal-Stadion auf Augenhöhe, ohne den entscheidenden Punch setzen zu können.

Nach verhaltenem Beginn steigerten beide Teams im Laufe der ersten Halbzeit das Tempo. Grebenstein hatte durch Uzzolino und Bezhelev erste Möglichkeiten, während Lohfelden vor allem über Jusufi und El Masmoudi zum Abschluss kam. Klare Chancen blieben jedoch Mangelware, sodass es torlos in die Pause ging.

Nach dem Seitenwechsel erarbeitete sich Grebenstein leichte Feldvorteile, verpasste es jedoch durch Esswein, den Führungstreffer zu erzielen. Erst in der Schlussphase wurde es turbulent: Kapitän Leon Ungewickel köpfte nach einer Hereingabe von Timon Schmidt zur umjubelten Führung ein (81.). Doch die Antwort der Gäste ließ nicht lange auf sich warten: Der eingewechselte Sajad Rezayi glich nur vier Minuten später nach Vorarbeit von Taha Gül aus (85.).

Fazit

In einer Partie ohne spielerischen Glanz, aber mit spannender Schlussphase, verdienten sich beide Mannschaften den Punkt. Für die Konkurrenz aus Rengershausen und Sandershausen war das Remis die erfreulichste Nachricht des Tages.