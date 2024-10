Remis im Top-Spiel: Young Boys Balkan bleiben an der Spitze

Von Beginn an setzten die Gäste auf einen "Flying"-Keeper, was den Hausherren große Probleme bereitete. "Wir konnten nur gelegentlich zu unserem Spiel finden, während Black Forest das Spielgeschehen dominierte und verdient mit einer 2:0-Führung in die Halbzeit ging", berichtet Pfarrkirchens Sportlicher Leiter Helmut Berlehner.





In der Pause stellten die Young Boys Balkan ihre Taktik um, was sich sofort auszahlte. Man besser ins Spiel und glichen schnell zum 2:2 aus, musste jedoch weiterhin gefährliche Konter zulassen. Black Forest ging erneut in Führung, aber trotz des Rückstands, glaubten Balkaj, Hasanovic & Co. an ihr Chance, auch dank der fantastischen Unterstützung unserer Fans.