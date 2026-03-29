Remis im Kellerduell - Trio verpasst die Befreiung im Abstiegskampf

Während mit dem SSV 80 Gardelegen sogar noch ein Vertreter aus der LOTTO-Landesliga Nord am Samstag im Halbfinale des dachbleche24-Landespokals im Einsatz war (live übertragen auf volksstimme.de und mz.de), ging es im Ligabetrieb um Punkte. Drei Nachholer standen auf dem Plan - jeweils mit direktem Einfluss auf den Abstiegskampf.
Keine Punkte zum Trainer-Einstand. Nach dem vorgezogenen Abschied von Steffen Rau stand Neu-Coach Stefan Kotulla am Sonnabend erstmals als Verantwortlicher an der Seitenlinie des SV Irxleben. Sein Debüt war allerdings nicht von Erfolg gekrönt: Die Doppelpacker Marius Melms und Jann Grünwald führten den Osterburger FC zum 4:1-Heimerfolg. Den Gästen aus der Börde gelang nur der zwischenzeitliche Anschluss durch Robin Sanne. Während der OFC nach dem Dreier von Tabellenplatz sieben grüßt, behält Irxleben die Rote Laterne.
Kein Sieger im Kellerduell: Mit einem 1:1-Unentschieden trennten sich am Sonnabend der SV 08 Baalberge und der TuS Schwarz-Weiß Bismark. Nach der Führung der Hausherren durch Erik Gadkowsky traf Tim Hohmann kurz vor dem Ende zum Ausgleich für die Gäste. Im ersten Durchgang hatten die Bismarker dicke Chancen vergeben, in der zweiten Halbzeit hatten dann die Baalberger mit großen Gelegenheit nicht genutzt. So verpassten beide Seiten einen Sprung im Tabellenkeller: Baalberge bleibt mit 19 Punkten auf Rang zwölf, Bismark fünf Zähler dahinter auf dem ersten Abstiegsplatz.
Wie der SV Irxleben und der TuS Schwarz-Weiß Bismark hat auch der SV Preußen Schönhausen am Sonnabend einen Befreiungsschlag verpasst. Zu Gast beim Ummendorfer SV unterlag der Aufsteiger mit 1:3. Der ehemalige Regionalliga-Angreifer Jack Schubert per Doppelpack und Luca Caringi erzielten die Treffer für den USV. Den Gästen blieb lediglich der zwischenzeitliche Anschlusstreffer durch Matthias Müller kurz vor der Pause.