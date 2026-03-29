Remis im Kellerduell - Trio verpasst die Befreiung im Abstiegskampf

Keine Punkte zum Trainer-Einstand. Nach dem vorgezogenen Abschied von Steffen Rau stand Neu-Coach Stefan Kotulla am Sonnabend erstmals als Verantwortlicher an der Seitenlinie des SV Irxleben. Sein Debüt war allerdings nicht von Erfolg gekrönt: Die Doppelpacker Marius Melms und Jann Grünwald führten den Osterburger FC zum 4:1-Heimerfolg. Den Gästen aus der Börde gelang nur der zwischenzeitliche Anschluss durch Robin Sanne. Während der OFC nach dem Dreier von Tabellenplatz sieben grüßt, behält Irxleben die Rote Laterne.

Kein Sieger im Kellerduell: Mit einem 1:1-Unentschieden trennten sich am Sonnabend der SV 08 Baalberge und der TuS Schwarz-Weiß Bismark. Nach der Führung der Hausherren durch Erik Gadkowsky traf Tim Hohmann kurz vor dem Ende zum Ausgleich für die Gäste. Im ersten Durchgang hatten die Bismarker dicke Chancen vergeben, in der zweiten Halbzeit hatten dann die Baalberger mit großen Gelegenheit nicht genutzt. So verpassten beide Seiten einen Sprung im Tabellenkeller: Baalberge bleibt mit 19 Punkten auf Rang zwölf, Bismark fünf Zähler dahinter auf dem ersten Abstiegsplatz.