“Fehlende Erfolge”: Landesliga-Schlusslicht tauscht den Trainer Landesliga Nord +++ Im Endspurt der Saison setzt der SV Irxleben einen neuen Impuls von Kevin Gehring · Heute, 06:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Michael Donau

Dass es die letzte Saison von Steffen Rau als verantwortlicher Trainer des SV Irxleben sein würde, stand schon seit einigen Wochen fest. Im Sommer sollten sich die Wege am Wildpark trennen. Nun allerdings haben beide Seiten diesen Schritt bereits im Endspurt der LOTTO-Landesliga Nord vorgezogen.

"Der SV Irxleben und Trainer Steffen Rau gehen aus sportlichen Erwägungen und fehlenden Erfolgen der Mannschaft für den Rest der Landesliga-Saison getrennte Wege", heißt es in einer offiziellen Pressemitteilung des Vereins. Die vorzeitige Beendigung der Zusammenarbeit sei "dem Verein sehr schwer gefallen, ist doch Steffen Rau mit dem SVI und den Fans tief verwurzelt." Seit der Saison 2019/20 hatte Rau - in seiner zweiten Amtszeit nach 2014/15 - in Irxleben an der Seitenlinie gestanden. Zum FuPa-Profil: >> Steffen Rau

Dem 56-Jährigen, der schon die Frauen des SV Werder Bremen in der Bundesliga coachte und in der Herren-Bundesliga Co-Trainer des Hamburger SV war, gebühre "ein großes Dankeschön für sein bisheriges Wirken beim SVI", heißt es weiter. "Sein Rat wird auch zukünftig bei den Fußballern gefragt sein. Gleiches gilt auch für Co-Trainer Sascha Haupt und Betreuer Rainer Spangenberg, denen ein großes Lob für ihre Arbeit gebührt." Auch sie gehören nicht mehr dem Funktionsteam an. Zu den FuPa-Profilen: >> Sascha Haupt