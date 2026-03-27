“Fehlende Erfolge”: Landesliga-Schlusslicht tauscht den Trainer

Dass es die letzte Saison von Steffen Rau als verantwortlicher Trainer des SV Irxleben sein würde, stand schon seit einigen Wochen fest. Im Sommer sollten sich die Wege am Wildpark trennen. Nun allerdings haben beide Seiten diesen Schritt bereits im Endspurt der LOTTO-Landesliga Nord vorgezogen.
"Der SV Irxleben und Trainer Steffen Rau gehen aus sportlichen Erwägungen und fehlenden Erfolgen der Mannschaft für den Rest der Landesliga-Saison getrennte Wege", heißt es in einer offiziellen Pressemitteilung des Vereins. Die vorzeitige Beendigung der Zusammenarbeit sei "dem Verein sehr schwer gefallen, ist doch Steffen Rau mit dem SVI und den Fans tief verwurzelt." Seit der Saison 2019/20 hatte Rau - in seiner zweiten Amtszeit nach 2014/15 - in Irxleben an der Seitenlinie gestanden. Zum FuPa-Profil:
Dem 56-Jährigen, der schon die Frauen des SV Werder Bremen in der Bundesliga coachte und in der Herren-Bundesliga Co-Trainer des Hamburger SV war, gebühre "ein großes Dankeschön für sein bisheriges Wirken beim SVI", heißt es weiter. "Sein Rat wird auch zukünftig bei den Fußballern gefragt sein. Gleiches gilt auch für Co-Trainer Sascha Haupt und Betreuer Rainer Spangenberg, denen ein großes Lob für ihre Arbeit gebührt." Auch sie gehören nicht mehr dem Funktionsteam an. Zu den FuPa-Profilen:
Ab sofort wird Stefan Kotulla die Geschicke des Landesliga-Schlusslichts lenken. Der 37-jährige Ex-Spieler des SV Irxleben war bis zuletzt noch Co-Trainer beim Verbandsligisten Haldensleber SC und hätte die Mannschaft im Sommer übernehmen sollen. Nun wurde seine Übernahme vorgezogen. Ihm stehen künftig Stefan Schmidt als Co-Trainer und Andreas Krause als Teambetreuer zur Seite. "Wir hoffen, dass ein neues junges Trainerteam die Chance bietet, einen neuen Impuls im Abstiegskampf zu setzen", schreibt der Verein. Zu den FuPa-Profilen:
Mit nur zehn Punkten aus den bisherigen 19 Partien droht dem Aufsteiger der sofortige Wiederabstieg in die Landesklasse. Sechs Zähler beträgt der Rückstand zum rettender Ufer. Und während die Konkurrenz im Tabellenkeller im neuen Jahr bereits gepunktet hat, wartet der SVI seit November auf ein Erfolgserlebnis. Nach dem vorgezogenen Trainerwechsel soll nun - bestenfalls schon am Sonnabend zu Gast beim Osterburger FC - die Trendwende gelingen.