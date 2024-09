Remis im Jay-Cool Stadion!

Besondere Vorkommnisse: keine

Zuschauer: 233

Es waren neunzig spannende Minuten im Jay-Cool-Stadion. Beide Mannschaften schenkten sich nichts und boten den zahlreichen Zuschauern guten Bezirksligafußball. Nach drei Minuten hatte der FSV nach einer Hereingabe schon die erste gute Chance durch Johannes Ebner, der aber den Ball nicht voll traf. Die zweite Möglichkeit hatte wiederum der FSV nach einer Flanke von Paul Maier als Mika Weinhold eine Volleyabnahme versuchte. Nach einer halben Stunde kam dann die TSG Öhringen immer besser ins Spiel, ein Kopfball von Alex Cosentino verfehlte den Torwinkel nur knapp. Danach ging ein Linksschuss der TSG am Gehäuse vorbei. Auch ein Freistoß der Gäste traf das Tor nicht. Danach war wieder der FSV mit einer Tormöglichkeit an der Reihe, der Schuss von Paul Maier landete am Pfosten nachdem TSG-Torhüter Len Brutzer den Schuss unterschätzte. Mit dem leistungsgerechten Unentschieden ging es dann in die Pause. Nach dem Wechsel übernahm die TSG Öhringen immer mehr das Kommando und ließ die Heimmannschaft nicht richtig ins Spiel kommen. Daher war die Führung für den FSV in der 61.Minute zu diesem Zeitpunkt überraschend, nach einem Freistoß von Paul Maier ließ TSG-Torhüter Len Brutzer den Ball abprallen und Johannes Ebner hatte keine Mühe aus kurzer Distanz die Führung zu erzielen. Die Gäste antworteten mit wütenden Angriffen, bereits fünf Minuten später verhinderte Louis Ehmann durch eine Glanzparade den sicheren Ausgleich. In der 70. Minute war es dann soweit, Justin Scholl kam nach einer unübersichtlichen Aktion im Strafraum an den Ball und schon den Ball unhaltbar flach in die lange Ecke. Schwaigern war nun unter Druck, nach einer Ecke wurde auf der Linie geklärt und der Nachschuss landete an der Latte und die Situation wurde zum nächsten Eckball geklärt. Nach dieser Ecke verhinderte wieder Louis Ehmann einen sicheren Treffer für die Gäste. Den letzten Höhepunkt gab es dann in der 5-minütigen Nachspielzeit als wieder die Öhringer eine 100%ige Torchance nicht verwerten konnten. Der Schuss ging aus kurzer Distanz am Tor vorbei. Danach pfiff Schiedsrichter Gärtner die spannende Partie ab. Lob an beide Mannschaften für ein tolles Spiel. Der FSV verdiente sich den Punkt aufgrund einer disziplinierten Spielweise und einer tadellosen kämpferischen Leistung die den seitherigen Tabellenführer über 90 Minuten forderte.



Für den FSV spielten:

Louis Ehmann, Noah Schilling, Philipp Dörr, Robin Rataj, Maximilian Alban, Marco Nagel, Paul Maier (83 Daniel Xhani), Johannes Ebner (90.+2 Fabian Herbrik), Dominik Regenspurger, Lukas Schmid (77. Ben-David Pieldner), Mika Weinhold, (67. Maurice Piller).