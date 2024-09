Remis im Duell zwischen der SG Hiddesen-Heidenoldendorf und dem Blomberger SV

Spielinfos:

Datum & Uhrzeit: 08.09.2024 15.00 Uhr

Austragungsort: Detmold

Wettbewerb: Kreisliga A

Spieltag: 5

Spielbericht: SG Hiddesen-Heidenoldendorf gegen Blomberger SV 0:0 (0:0)

Detmold. Die Teams von Goncalves Kükenhöner und Sebastian Magers trennen sich am Sonntag mit einem torarmen 0:0. Schiedsrichter Marco Prüßner (Lemgo) hat alle Hände voll zu tun. Alles in Allem sechs Karten verteilt der Spielleiter in dieser hitzigen Partie.

Platz 13 gehört den Heidenern.

Die Aufstellungen: SG Hiddesen-Heidenoldendorf - Blomberger SV

SG Hiddesen-Heidenoldendorf: Jakob Oborowski (21), Dominik Zlatar (18), Amin Hassan (22), Mawouena Ayena (9), Thanh Hai Mai (19), Magnus Kemna (1), Fynn Luca Vollmer (24), Mamadou Diallo (12), Davide Ayena (10), Alexander Felker (29), Christopher Petkau (27)

Blomberger SV: Daniil Rjabokin (62), Luca Borcheld (1), Fahri Isik (8), Silas Götz (9), Andrey Kraft (10), Linus Schröder (46), Christian Ginter (29), Alexander Schreckenbach (2), Lukas Will (7), Moritz Tischer (5), Avak Osso (56)

Schiedsrichter: Marco Prüßner (Lemgo)

Assistent: Michele Caporale

Assistent: Martin Sander



Themenseite: Kreisliga A Detmold

Die Inhalte dieses Berichts wurden automatisch auf der Basis von DFB-Daten zusammengestellt.