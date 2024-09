Remis im Duell zwischen dem SuS Pivitsheide und dem SV Eintracht Jerxen-Orbke II

Spielinfos:

Datum & Uhrzeit: 08.09.2024 15.15 Uhr

Austragungsort: Detmold

Wettbewerb: Kreisliga A

Spieltag: 5

Spielbericht: SuS Pivitsheide gegen SV Eintracht Jerxen-Orbke II 2:2 (2:1)

Detmold. Der SuS Pivitsheide und der SV Eintracht Jerxen-Orbke II liefern sich am Sonntag ein aufregendes Kopf-an-Kopf-Rennen.

Die Pivitsheider Gastgeber legen schnell vor. Dank Jan Block liegt das Team bereits in Minute neun vorne. Doch die Detmolder geben noch nicht auf: In Minute 30 fällt das Gegentor durch Marco Jöstingmeier Polvora. Unentschieden. Pivitsheides Tobias Johannesmeyer kann seinem Team in der zweiten Nachspielminute der ersten Halbzeit jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Den Detmoldern glückt es kurz nach dem Seitenwechsel, auszugleichen. Simon Schöler kann in der 53. Spielminute mit Erfolg abschließen und das Unentschieden erringen. Die Pivitsheider rutschen auf Platz zwölf ab.

Tore fallen keine mehr.

Die Aufstellungen: SuS Pivitsheide - SV Eintracht Jerxen-Orbke II

SuS Pivitsheide: Lasse Merwitz (8), Jan Block (20), Niklas Schnitger (6), Tobias Johannesmeyer (2), Fabian Schramm (17), Marco Penner (3), Aslanbek Nuraev (23), Sven Hüsing (5), Bressa de Monteiro (11), Rudolf Funk (1), Rodin Ahmado (27)

SV Eintracht Jerxen-Orbke II: Simon Schöler (17), Leon Märzhäuser (15), Oliver Lukas (9), Sven Maximilian Sedlaczek (23), Nico Laubinger (5), Jonas Prib (14), Leon Flachmeier (13), Nico Manuel Reker (4), Marco Jöstingmeier Polvora (18), Julian Knaup (3), Maximilian Waschkies (21)

Schiedsrichter: Marlon Schmidtmeier (Horn-Bad Meinberg)

Assistent: Cord Römisch

Assistent: Kevin de le Roi



Die Inhalte dieses Berichts wurden automatisch auf der Basis von DFB-Daten zusammengestellt.